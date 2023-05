Como no podía ser de otra manera, Abubukaka ha respondido con humor a los insultos que el sacristán de Valle de Guerra profirió a los humoristas tras una actuación en la localidad lagunera.

"No hemos encontrado mejor respuesta", asegura el grupo en una publicación en su cuenta de Twitter en la que ha colgado una secuencia de la serie Heidi, en la que su protagonista llama "malo" a su perro Niebla al pensar que se ha comido un pajarito. Tras esta escena, una voz en off canta una estrofa malsonante, como respuesta a los insultos vertidos por el sacristán.

El conflicto

El origen del conflicto entre los humoristas y el sacristán de Valle de Guerra surgió el pasado viernes 5 de mayo cuando Abubukaka representó en el pueblo su show Lo mejor de lo peor.

Entre sus sketch recrearon un supuesto combate de boxeo entre las patronas de Tenerife y Gran Canaria, las vírgenes de Candelaria y del Pino. En ese momento, entre el público surgió una voz recriminando la actuación, que resultó ser la del propio sacristán.

Vivir en un pueblo tan bonito como Valle de guerra y tener que aguantar personajes oscuros y dignos de la España más casposa 🫣🙄😐 hay momentos que siento mucha vergüenza. Por mi parte gracias mil por el espectáculo del viernes @Abubukaka darnos el lujo de veros todo un lujo. pic.twitter.com/y8HUFKWt09 — Flipando_ando🥴 (@flipando_ando_) 8 de mayo de 2023

Los insultos

Pero la cosa no quedó ahí, posteriormente el religioso hizo un vídeo que se ha viralizado en pocas horas. Aunque comienza pidiendo perdón por el "espectáculo bochornoso" que dio en el pueblo, no dejó pasar la oportunidad de dedicar una serie de insultos a los humoristas.

"Son unos sinvergüenzas que no tenéis valores humanos ni respetáis nada", es solo una de las lindezas que afirma, o "pena me da que ese pueblo no se levantara y os abofeteara".

Unos insultos que continúan con "sinvergüenzas", "malparíos" o "gilipollas".