Que Abubukaka tiene un estilo irreverente no es una sorpresa. De hecho, algunos de sus sketchs y sus shwos han sido objeto de polémica durante los últimos años, especialmente aquellos que hacen alusión a la Iglesia Católica. Y así ha sido nuevamente en Tenerife, donde la polémica por una actuación de los humoristas ha sido la comidilla de los últimos días en La Laguna.

Abubukaka tenía prevista su intervención en la localidad lagunera el pasado viernes 5 de mayo con un show titulado 'Lo mejor de lo peor'. En el escenerio el colectivo aprovechó para rescatar algunos de sus sketch más populares.

Así, recrearon un supuesto combate de boxeo entre las patronas de Tenerife y Gran Canaria, es decir, las vírgenes de Candelaria y del Pino. Y ahí es cuando salta la polémica. De entre el público surge una voz que recrimina duramenta a los cómicos su intervención.

Según testigos del acto, el propio público se revela contra ese hombre, quien resultó ser el sacristán de la parroquia en la localidad tinerfeña. De hecho, en las redes sociales se pueden ver numerosos mensajes de apoyo a los humoristas.

Vivir en un pueblo tan bonito como Valle de guerra y tener que aguantar personajes oscuros y dignos de la España más casposa 🫣🙄😐 hay momentos que siento mucha vergüenza. Por mi parte gracias mil por el espectáculo del viernes @Abubukaka darnos el lujo de veros todo un lujo. pic.twitter.com/y8HUFKWt09 — Flipando_ando🥴 (@flipando_ando_) 8 de mayo de 2023

Insultos y rezos

Pero también el religioso ha querido hacer uso de la plataforma de comunicación que suponen las redes para mostrar su versión de los hechos. A través de un video que ha corrido como la pólvora desde el pasado sábado, el sacristán ha comenzado pidiendo disculpas por el "espectáculo bochornoso" que dio en el pueblo la noche anterior.

Eso sí, el perdón lo pide al público porque durante los tres minutos siguientes que dura el video el religioso dedica toda una serie de improperios a Abukaka tales como "sinvergüenzas", "malparidos", "descorazonados" o"gililpollas".

"Pena me da que ese pueblo no se levantara y os abofeteara", sentencia el sacristán quien entiende que el espectáculo de los cómicos es una ofensa tal para la cultura y las tradiciones. "No sois mejores que esos políticos que se meten con las tradiciones de su pueblo en lugar de defenderlas", asegura.

De hecho, el Ayuntamiento de La Laguna también recibe en este mensaje ya que el sacristán cuestiona la contratación de un grupo de "gilipollas" que "no sabe hacer ni un puto chiste bueno". "Vergüenza me da ese ayuntamiento que es paga", insiste.

De hecho, avanza que si el consistorio no hace nada "lo pagará en las urnas porque sois imbéciles". "Haré lo que esté en mi mano para ofenderos como me ofendisteis a mí", avisa el religioso lagunero antes de cerrar con la promesa de rezar por Abubukaka "para que les cambie la conciencia".

No es la primera vez que Abubukaka se ve inmerso en este tipo de cuestiones con parte del público religioso. Ya les ha ocurrido antes con ese mismo espectáculo y también en La Laguna durante una actuación dentro del progama de actos de las Fiestas del Cristo recibieron críticas por su show.