DollyPartonChallenge, el reto viral al que se están sumando todos los famosos

¡La que has liado, Dolly! La famosa cantante Dolly Parton compartió hace un par de días una publicación en sus redes sociales que decía: "Consigue una mujer que pueda hacerlo todo" y adjuntaba una collage de fotos suyas en las que mostraba cuatro Dollys completamente diferentes. Una Dolly elegantemente vestida para Linkedin, otra posando sonriente con un jersey navideño para Facebook, una tercera mucho más graciosa en la que posaba junto a una guitarra con una pierna en alto para Instagram y una última foto vestida de conejita Playboy para Tinder.



La publicación de la artista ha empezado a extenderse como la pólvora y pronto se ha creado el #DollyPartonChallenge, un divertido reto en el que las personas tienen que subir cuatro fotos suyas, cada una de ellas adecuada a una red social. Obviamente, en todas ellas veremos una fotografía seria para Linkedin, la plataforma de empresas, y una mucho más picantona para Tinder, la app de citas más famosa del momento.



Y si creías que este reto no iba a llegar a Hollywood, desengáñate: Miley Cyrus, los Jonas Brothers, Mark Ruffalo, Will Smith, Modern Famili, Friends, Janet Jackson y Jennifer Garner son solo algunas de las celebrities que ya se han sumado a este reto. ¡Desliza para conocerlas a todas!



La imagen que lo inició todo:





Get you a woman who can do it all ?? pic.twitter.com/sG4OHpVgxM — Dolly Parton (@DollyParton) January 21, 2020

Get a guy who will play them all ? pic.twitter.com/zTG2XqfA2N — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 23, 2020

Which account are you adding him on? ?? #Twilight pic.twitter.com/W4diBog9I1 — THE TWILIGHT SAGA (@Twilight) January 23, 2020

La carta de presentación de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales ?????? pic.twitter.com/4vQCqeiIxh — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) January 24, 2020

Get you friends who can do it all. @DollyParton (Part 2) pic.twitter.com/ULBnSnJZFo — FRIENDS (@FriendsTV) January 23, 2020

Get you friends who can do it all. @DollyParton (Part 1) pic.twitter.com/psdvnlOCTV — FRIENDS (@FriendsTV) January 23, 2020

From memorable acceptance speeches to viral backstage moments, Brad Pitt is really doing it all this awards season. #dollypartonchallenge pic.twitter.com/1Vc7496O1f — The Hollywood Reporter (@THR) January 23, 2020

El actor Mark Ruffalo se apuntó con este tuit:Otros que también se han unido al reto: