El enorme aumento del precio de los alquileres está marcando una nueva tendencia en el mercado inmobiliario. Esta es la relacionada con el alquiler de inmuebles por habitaciones. Una modalidad de arrendamiento que está en pleno auge, no solamente por la subida del precio del alquiler, sino también por otros factores como la inflación, la escalada del IPC, la tendencia alcista de los tipos de interés y la falta de oferta de viviendas en alquiler, la cual está muy por debajo de la alta demanda existente. Así lo trasladan los expertos de Spotahome, plataforma especializada en ofrecer alojamiento en alquiler de media y larga estancia. Según datos de esta compañía, en este escenario, la demanda de alquiler de habitaciones ha aumentado un 40% en los últimos meses. En este sentido, “la escasez jamás vista en la oferta de viviendas en alquiler y el aumento constante de precios, como consecuencia de la inflación, han condicionado la oferta disponible en el centro de las ciudades, aumentando así la demanda de alquiler de habitaciones frente a la de pisos completos. Esto es así ya que una habitación en un piso compartido puede salir un 60% más barata que otras opciones de alquiler”, detalla Álvaro Marín, Spanish Market Manager de Spotahome.

De esta manera, tanto la subida de los precios del alquiler, como la baja oferta de inmuebles, ha provocado que ya no solo los estudiantes, sino también trabajadores, recurran al alquiler de habitaciones en pisos compartidos. Por un lado, son muchos los ciudadanos que no pueden permitirse pagar lo que se pide por una mensualidad para alquilar una vivienda completa y, por otro lado, cada vez es más complicado, por no decir misión imposible, encontrar propiedades en alquiler disponibles, dada la baja oferta de inmuebles para alquilar.

Ventajas de recurrir al alquiler de pisos por habitaciones

Con todo esto, la situación actual se presenta como interesante oportunidad para alquilar habitaciones en pisos compartidos. Se trata de una opción más económica para el inquilino, el cual tiene la posibilidad de compartir experiencias con sus compañeros de piso, mientras afronta una mensualidad más barata.

En esta misma línea, destacan las ventajas para los propietarios de viviendas en alquiler. Los arrendadores que alquilan sus inmuebles por habitaciones se benefician de:

Una modalidad más rentable que el alquilar la vivienda completa o que el alquiler convencional, ya que se obtienen ingresos por cada habitación.

Se trata de una muy buena oportunidad para las personas que no quieran alquilar su vivienda completa porque viven en ella, pero tienen una habitación en desuso o vacía. En este caso, el alquiler por habitaciones les permite también obtener unos ingresos extra por esa habitación que no usan.

Esta modalidad también es una opción interesante para personas mayores que vivan solas y que poseen una vivienda con habitaciones vacías. Al alquilar una habitación obtienen compañía, a la vez que consiguen una nueva fuente de ingresos.

Otra gran ventaja por la que alquilar por habitaciones es para evitar la ocupación. Muchos/as propietarios/as poseen segundas residencias, que solo utilizan en vacaciones o simplemente la tienen en propiedad pero no la habitan. Este tipo de viviendas son las más propensas a la ocupación, ya que permanecen vacías y sin actividad durante largos períodos de tiempo. Para evitar estas situaciones, se pueden alquilar algunas habitaciones y así asegurarse de que hay un movimiento en la vivienda y, por lo tanto, se dificulta bastante la probabilidad de ocupación.

Por último, el alquiler por habitaciones, puede ser un primer paso para arrendadores desconfiados que no han dado el paso de alquilar su vivienda completa a inquilinos por miedo a sufrir ocupación, impagos, malas conductas o daños y desperfectos, ya que esta modalidad de alquiler permite al propietario acceder a las zonas comunes de la vivienda (no a las habitaciones alquiladas) y así poder controlar que el inmueble esté en buen estado y se estén cumpliendo las normas establecidas en el contrato.

Plan Spotahome Plus

El último escenario citado para destacar las ventajas de alquilar un piso por habitaciones sirve para presentar el servicio que ofrece su Plan Spotahome Plus. Se trata de un paquete orientado a dar tranquilidad al propietario al alquilar su vivienda, ya que ofrece protección contra daños, comprobación de antecedentes de los inquilinos, garantía de pago mes a mes y cobertura frente a salidas anticipadas.

De esta manera, los propietarios quedan protegidos frente a los principales riesgos a la hora de alquilar sus vivienda, como son los impagos o los desperfectos.

El Plan Spotahome Plus garantiza el ingreso de la renta el día 5 de cada mes, ya que es la propia plataforma quien se encarga de realizar el pago directamente al propietario. Asimismo, dicho pack, a través del uso de una tecnología de screening, realiza una validación que asegura la identidad y calidad de los potenciales inquilinos, revisando su historial delictivo, problemas previos de impagos u otras situaciones.

Por último, el Plan Spotahome Plus cubre también la salida anticipada del inquilino hasta un mes, además de ofrecer protección contra daños, con la que el propietario estará cubierto por un valor equivalente a dos mensualidades de su alquiler.