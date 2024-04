Santa Cruz crea un puesto directivo para impulsar la nueva ciudad de la Refinería

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha creado un nuevo puesto directivo para impulsar y planificar la construcción de la nueva ciudad en el suelo que hoy ocupa la Refinería de Cepsa. El Consistorio, a través del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, ha publicado la convocatoria con la que se seleccionará al que será el director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030.

Los interesados podrán presentar la correspondiente solicitud hasta el 8 de mayo. Ésta se tramitará a través del Registro Electrónico de la Corporación local, aunque también se podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en el parque de La Granja, o en el Registro de las Oficinas de Atención e Información Ciudadana, que se encuentran situadas en La Salle, San Andrés, La Salud, Ofra, El Sobradillo y Añaza.

La selección del nuevo cargo, que estará adscrito a Presidencia, se llevará a cabo por el procedimiento de libre designación. Podrán participar tanto funcionarios, como personal laboral fijo al servicio de la administración pública y también profesionales del sector privado, que posean titulación superior (licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor o títulos de grados correspondientes). Los aspirantes deben aportar su currículum y la acreditación de los méritos alegados. El plazo de resolución de la convocatoria será de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de instancias.

Entre las funciones específicas que tendrá que desarrollar la persona que resulte elegida se encuentran la interlocución, en el ámbito técnico, con las administraciones públicas «intervinientes» en la ordenación del territorio afectado por el proyecto Santa Cruz Verde 20230, y la interlocución con Cepsa, para el seguimiento y revisión de los compromisos asumidos por la compañía y por el Ayuntamiento en el acuerdo suscrito el 26 de junio de 2018. En éste se establece el desmantelamiento de la Refinería, la descontaminación del suelo y la construcción de una nueva ciudad.

También se encargará de la revisión, en colaboración con los servicios competentes, de las ordenanzas y planes estratégicos municipales para su adecuación a los objetivos del proyecto, y del establecimiento de los criterios específicos de prestación de los servicios municipales en los terrenos afectados por esta actuación.

Asimismo, el nuevo director general de Transformación Urbana deberá establecer, en colaboración con los diferentes servicios competentes, los criterios de sostenibilidad, tecnológicos y de cualquier índole que deben considerarse en el diseño de las infraestructuras y dotaciones públicas «a implementar en los terrenos afectados por Santa Cruz Verde 2030».

Por otra parte, tendrá que identificar casos de éxito de procesos de regeneración urbana similares al que se pretende acometer en la capital chicharrera, «valorando las posibilidades de réplica en el ámbito del municipio», e impulsar las acciones de comunicación que sean necesarias para lograr un adecuado conocimiento del proyecto entre la ciudadanía y para «alcanzar una repercusión internacional acorde a la magnitud del mismo».

También impulsará los mecanismos de participación ciudadana para recabar contribuciones, tanto de la ciudadanía en general como de los agentes sociales y económicos del municipio, en el diseño de la ordenación que regule el proceso de regeneración urbana que se acometerá en los terrenos ocupados por la Refinería.

Con respecto a la creación de este nuevo cargo directivo, el PSOE, a través de la edil Matilde Zambudio, formulará una pregunta en el pleno de mañana. Los socialistas quieren que el equipo de Gobierno (CC y PP)explique «por qué ya sabe todo el Ayuntamiento que la persona que será designada para el puesto de director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, incluso, antes de ser convocado, va a ser el concejal dimitido en el mandato pasado, perteneciente al Grupo Mixto conformado por concejales de Ciudadanos». En concreto, PSOE se refiere a Juan Ramón Lazcano.

El exedil de Urbanismo, con la socialista Patricia Hernández como alcaldesa, presentó su dimisión en abril de 2020, lo que permitió que CC y PP firmaran un pacto y presentaran una moción de censura contra Hernández. El entonces concejal de Cs explicó que había tomado la decisión de abandonar el Consistorio por la «situación de continua conflictividad que he vivido desde la campaña electoral» y porque «no he sabido ni he podido entender que, en ocasiones, en la política se tomen decisiones en las que prevalecen los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos».

La edil de Recursos Humanos, Purificación Dávila (CC), aclara que, «como en cualquier otro expediente de este tipo», se conocerá al elegido cuando finalice el plazo de presentación de candidaturas y se realice su valoración.