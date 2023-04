“Estamos acostumbrados a aguantar clientes de todo tipo, pero que venga un loco con una pistola y un cuchillo porque no le hemos arreglado el teléfono es la primera y espero que la última vez”, reconoce todavía sorprendido por lo ocurrido el empleado de una tienda de telefonía de Manises, tras ser amenazado el pasado miércoles por un cliente que acudió al establecimiento y esgrimió un arma blanca y una de fuego simulada, que finalmente resultó ser de balines. “En ese momento no sabes si es real o no y pensé, a ver si me va a matar por la reparación de un móvil”, confiesa Wilker.

Agentes de la policía detuvieron al cliente cuando todavía se encontraba en las inmediaciones del local, una tienda de periféricos al por mayor situada en el polígono La Cova de Manises. Finalmente la Guardia Civil se hizo cargo del arrestado, al ser demarcación suya y el detenido fue puesto a disposición judicial.