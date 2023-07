Las dietas milagro para perder peso son dietas que hacen perder peso rápidamente, pero, al ser dietas carenciales, su mayor problema es que pueden producir daño en el organismo si se mantienen a largo plazo. En la mayoría de ocasiones, no cambian nuestra forma de alimentarnos y, por tanto, esto se traduce en que, tras abandonar la dieta, el peso se recupera de forma rápida. Por tanto, las dietas milagro no son dietas recomendables a nivel médico y no deben realizarse en personas que tengan problemas de salud, ya que, para estas personas, pueden dar lugar a complicaciones de sus problemas de base.

Entre las dietas milagro se encuentra la dieta del limón.