El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que la ley de amnistía da "alas" a los independentistas y es "moralmente inaceptable". "Esto ya no es un problema jurídico, es un problema moral. Supone reconocer que tenían razón quienes violaron las leyes. Supone decirles a jueces, fiscales, policías, a todos los que se movilizaron contra el golpe, que lo que defendieron no merecía esa defensa...", ha dicho Rajoy desde Tomares (Sevilla). Asimismo, ha insistido en asegurar que el artículo 155 y la aplicación de la ley fue "lo que más ayudó a la convivencia y a la causa de la democracia, la Constitución y el estado de derecho". "Si el PSOE no se hubiera metido en estos berenjenales, a ver si desde la Generalitat volvían a hacerlo...Ya sabían lo que les iba a pasar, no lo harían, no se atreverían. Ahora se le está dando alas", ha lamentado.