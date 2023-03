Vídeo AP-LaPresse/Agencia Atlas - Que se suspenda la visita del rey Carlos III de Inglaterra a Francia es "de sentido común", o por lo menos eso piensa Macron. Y mientras algunos le dan la razón y aseguran que es lo mejor por "temas de seguridad" en pleno estallido de las protestas. Otros creen que "es una lástima y que no se debería paralizar un país entero por culpa de las huelgas". Lo que está claro es que esta imagen, la del monarca y la reina consorte saludando personalmente al presidente francés ya no ocurrirá este domingo, como estaba planeado. Quizás "a principios de verano", anuncia Macron, aunque no hay nada formalizado. La visita del rey Carlos, la que iba a ser la primera a Francia desde que ascendió al trono, tenía como objetivo reforzar los lazos de amistad entre los ambos países. Especialmente después de los seis años de disputas por el Brexit. Y precisamente por esa "amistad, ese respeto y esa estima", Macron dice que lo mejor que se podía hacer era posponer la visita.