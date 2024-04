Si lo llega a saber, se queda en 'Supervivientes'. Una frase que hemos pensado en más de una ocasión tras los frentes abiertos que acumula Carmen Borrego desde su llegada de Honduras. Por un lado, su ruptura con su hijo después de la demoledora exclusiva que José María Almoguera y Paola Olmedo dieron hace 15 días en la revista 'Semana' arremetiendo contra ella. Por otro lado, Carmen ha roto con Gustavo Guillermo después de que el que fuera chofer de María Teresa Campos tergiversase sus palabras en 'TardeAR' asegurando que estaba "dolida" cuando ella había dicho "serena", algo que la tertuliana no dudaba en desmentir en directo. Y por si no fuera suficiente, ha entrado en escena Edmundo Arrocet. El exnovio de María Teresa protagoniza la portada de 'Diez minutos' revelando que la presentadora echó a José María Almoguera de su casa porque su novia de entonces tenía 'malos hábitos' y Carmen no la soportaba. Nada más escuchar las declaraciones del humorista, la hermana de Terelu Campos entraba por teléfono en 'TardeAr' y desmentía la mayor: "Tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado".