Ahora sí. Kate Middleton ha reaparecido y ha zanjado los preocupantes rumores sobre su estado de salud que le han perseguido en la última semana. Coincidiendo con un aluvión de titulares tanto en Reino Unido como en el resto del planeta, este lunes era el diario 'The Sun' quien revelaba que Kate estaba retomando poco a poco la normalidad y este fin de semana habría estado de compras junto al Príncipe Guillermo en una tienda agrícola. Una reaparición de la que no existían imágenes, lo que provocó que se especulase con su veracidad, que ha demostrado el propio 'The Sun' publicando en exclusiva las primeras imágenes de Kate y Guillermo.