El actor Asier Etxeandía se ha unido al movimiento que ha puesto el acento en la denuncia social de diferentes artistas para que se acaben los abusos y las agresiones sexuales en el mundo del cine. Un movimiento 'me too' que el protagonista de 'The Hole' apoya completamente. Y aunque en su caso no ha sufrido ningún abuso o situación incómoda desde que comenzó su carrera artística hace ya más de dos décadas con 'Un paso adelante', Asier sí fue víctima de acoso cuando era solo un niño.