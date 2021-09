El Gobierno de coalición, a través del ministerio de Trabajo, se ha reunido con los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo. En el propio ministerio se ha celebrado la reunión entre empresarios, sindicatos y gobierno para intentar alcanzar un punto en común. Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha puesto fecha y se remite a las palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que dijo que la subida sería con “carácter inmediato”, todo apunta a que será desde este mismo mes de septiembre, aunque no haya acabado la negociación entre patronal y sindicatos y no se alcance acuerdo. Esta reunión se ha celebrado en el peor lun es de la historia en cuanto al precio de la luz, a más de 132 euros el megavatio, que, al menos, mañana bajará a 127 euros.