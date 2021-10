La erupción del volcán en Cumbre Vieja, en La Palma, ha puesto de actualidad la teoría del tsunami o mega-tsunami que originaría la erupción y desplome del macizo de Cumbre Vieja sobre el mar. Aunque los científicos aseguran que eso no ocurrirá a corto plazo porque haría falta que el volcán fuera muy alto, la realidad geológica no lo puede descartar y ya se sabe que el tiempo geológico se mide en miles de años. No, probablemente no viviremos para ver el mega-tsunami, si algún día se produce.