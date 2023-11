Tras su nombramiento como directora de la Oficina de Expansión Galáctica (DOEG) del whisky escocés Ballantine’s en 2022, Moxxi, la conocida tabernera del videojuego ‘Borderlands 3’ parece que ha estado trabajado para agotar las existencias de la primera colaboración de ambas marcas en un tiempo récord. Por fortuna, Mad Moxxi está de vuelta para anunciar una segunda edición limitada de ‘Ballantine’s x Borderlands: The Game Moxxi’s Bar Edition 2.0’, que ya está disponible de nuevo en nuestro país.

Otra forma de explorar la galaxia

Desde Gearbox aseguran que Moxxi ha estado viajando por la galaxia junto a su querido amigo George Ballantine, explorando formas de llevar el líquido dorado a territorios sin explorar. Como resultado y, tras horas de trabajo, el personaje más sugerente de los bares de Pandora ha vuelto para ofrecer una segunda edición especial de su whisky homónimo, que ya ha recorrido Alemania y Países Bajos este año antes de aterrizar en España. En relación al diseño, esta botella viene acompañada de novedades, como un detalle de George Ballantine y recompensas para la comunidad de jugadores, como, por ejemplo, un nuevo diseño del Dispositivo Echo para ‘Borderlands 3’.

A pesar de su nuevo aspecto, desde Pandora aseguran que la Moxxi’s Bar Edition 2.0 mantiene el mismo sabor de siempre, apreciado hasta en Eden-6 y más allá. “La gente me lo estaba pidiendo y, bueno, me encanta corresponder” dice Moxxi. “He vuelto con un aspecto totalmente nuevo y no puedo esperar a que los clientes pongan las manos encima una vez más a mis productos. Eso sí, aprovechad ahora esta oportunidad porque no durará mucho”, asegura.

Unidos por la afición

En realidad, esta exitosa iniciativa es la última de una serie de colaboraciones que está promoviendo la marca de bebidas. En octubre se asoció con el equipo Tundra Esports para defender su título en el torneo ‘The Dota 2 International 2023’. Con este motivo, también acaba de lanzar dos espectaculares botellas oficiales de edición limitada del videojuego que se pudieron comprar en China, y a principios de año, se asoció con BLAST-tv para celebrar el décimo aniversario de ‘CS:GO Majors’ en París.

La última entrega numerada de la franquicia ‘Borderlands 3’ es una divertida aventura galáctica llena de personajes extravagantes, enemigos épicos y duelos con jefes finales, y literalmente miles de millones de armas. La entrega cuenta con nuevos buscacámaras, los cazatesoros más duros de Borderlands, que se pueden personalizar y desarrollar a través de sus distintos árboles de habilidades. Moxxi es una de las figuras más destacadas de Santuario, reconocida anfitriona de las arenas de Underdome y miembro del clan Hodunk. Se la conoce por ser propietaria y administradora de algunos de los locales más refinados de Pandora, al menos hasta que fueron destruidos o volaron en pedazos. El juego está disponible para PlayStation, Xbox y PC.