Estos son los juegos Games With Gold de Xbox de julio de 2019

Xbox ha anunciado los cuatro títulos de Games with Gold para el mes de julio. 'Inside', 'Big Crown: Showdown', 'Castlevania: Symphony of the Night' y 'Descubriendo a los Robinsons' estarán gratis para los suscriptores de Xbox Live Gold en diferentes fechas de julio.

'Inside' (Xbox One): El título de plataformas y puzles de Playdead, padres de 'Limbo', nos reta a tomar en control de un niño a través de escenarios oscuros y perturbadores, repleto de todo tipo de trampas mortales y enemigos. Estará disponible del 1 al 31 de julio de 2019.

'Big Crown: Showdown' (Xbox One): Tus amigos se convierten en tus enemigos compitiendo por la corona en combates multijugador en modo local o en línea para cuatro jugadores, ambientados en tres mundos delirantes llenos de locuras medievales. Podrás participar en estas peleas frenéticas desde el 16 de julio al 15 de agosto de 2019.

'Castlevania: Symphony of the Night' (Xbox One, Xbox 360) estará disponible del 1 al 15 de julio de 2019. Este juego de plataformas, RPG y aventura en 2D ofrece una jugabilidad sólida, no lineal y múltiples finales, que hacen de este clásico de culto un imprescindible.

'Descubriendo a los Robinsons' (Xbox One, Xbox 360) nos invita a salvar el futuro viajando al pasado. Basado en la película de animación, los jugadores ayudan a Wilbur Robinson a perseguir al malvado Bowler Hat Guy y a su sombrero robótico.

Más información en elsotanoperdido.com