PS Plus confirma su primer juegazo que se estrenará en abril para Extra y Premium

Los jugadores de PlayStation tienen mucho que esperar este mes de abril, con una emocionante selección de juegos gratis disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus Essentials. Tres títulos destacados, Immortals of Aveum, Minecraft Legends y Skul: The Hero Slayer, estarán disponibles para su descarga durante todo el mes.

Pero eso no es todo. Con el enfoque puesto en las modalidades Extra y Premium de PlayStation Plus, Sony ha anunciado una fecha clave en el calendario para los aficionados. El 23 de abril marcará el lanzamiento oficial del primer título que se unirá al catálogo de PS Plus Extra y Premium: Tales of Kenzera: ZAU.

Lo más emocionante es que Tales of Kenzera: ZAU será un estreno de día uno en el servicio de suscripción de Sony. Esto significa que todos los suscriptores podrán disfrutar del juego desde el mismo día de su lanzamiento.

Tales of Kenzera: ZAU

Tales of Kenzera: ZAU / El Día

La trama del juego sigue a Zau, un joven guerrero-chamán de Amandla en su búsqueda para negociar con Kalunga, el Dios de la Muerte, y traer de vuelta a su Baba del reino de los muertos. Con poderosas máscaras solares y lunares, Zau viaja a través de Kenzera, un reino místico inspirado en cuentos Bantúes, luchando contra espíritus ancestrales y superando obstáculos de plataforma, según consta en la descripción del blog de PlayStation.

Además, Sony ha prometido seguir enriqueciendo PlayStation Plus con títulos de calidad, como ha sido la tónica desde el comienzo del año 2024. Los suscriptores pueden esperar más anuncios emocionantes el 16 de abril a las 17:30 (horario peninsular), cuando se revele el catálogo completo de juegos para el mes de mayo.

Más sorpresas

Dave the Diver / El Día

Bueno, en realidad te lo vamos a adelantar aquí desde hoy. Ahora que acabamos de empezar el mes de abril, y ya se encuentran disponibles los juegos de PS Plus Essential del mes, los anuncios relacionados con el servicio este mes no acaban aquí.

En el blog oficial de PlayStation, la marca de videojuegos japonesa ha confirmado otro juego que se unirá al catálogo de PS Plus Extra en abril. Se trata del excelente Dave the Diver, que salió para PC y Nintendo Switch en 2023. El juego ya anunció su lanzamiento en PS4 y PS5 pero sin fecha de salida concreta, pero ya te confirmamos que será el 16 de abril.

Lo mejor de todo es que estará disponible de lanzamiento en PS Plus Extra.