Un perfume nunca huele igual. Su olor varía de una persona a otra. Por este motivo, la elección del perfume es algo muy personal y cada uno debe encontrar el aroma que más se ajuste a su personalidad. A la hora de quedarnos con un aroma hay que tener en cuenta no solo que su olor nos agrade, sino también que vaya acorde con nuestra personalidad.

Por suerte, el mercado ofrece una amplia variedad de colonias y perfumes que pueden ir desde elevadísimos precios a otras mucho más asequibles. Este es el caso de los perfumes con formato recargable que puedes encontrar en Mercadona.

Verissime Bright for Her y Verissime Style for Him son dos perfumes ideales tanto para regalar estas Navidades como para ayudar a conservar el medio ambiente, pues ya no tienes que desechar el frasco cuando este se acaba. Estas colonias se han vuelto tremendamente populares porque aúnan calidad y buen precio, pues las puedes adquirir por 13,50 euros.

Si te gustan los aromas cítricos Verissime Bright for Her y Verissime Style for Him son para ti, pues ambas tienen un aroma fresco en el que predominan las notas de pétalos de blanco azahar, para ellas, y las notas de hojas verdes y un fondo amaderado, para él.

Los lotes Verissime se comercializan en un pack que cuenta con un perfume de 200 mililitros, un mini vapo de 20 mililitros y el decantador. Lo único que tienes que hacer para recargarlo es destapar el frasco del tarro grande y del vaporizador y ya podremos rellenarlo ayudándonos del decantador.