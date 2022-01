“La moda también puede cambiar las mentes”, ha destacado este viernes el diseñador cordobés Palomo Spain, que ha participado, junto al escritor y cineasta Ray Loriga, en la tercera jornada del encuentro 'Córdoba, Ciudad de las Ideas. Ciudadanía, cultura y sostenibilidad' que se viene celebrando estos días en la Sala Orive, en un debate que ha moderado el periodista Borja Casani. Y sobre la modernidad, entre la seriedad y el humor, ha versado este coloquio de dos creadores que son un símbolo de este concepto.

“Para mí lo moderno es lo contrario a arcaico, es entender los valores del presente y guiarnos hacia el futuro”, ha señalado el diseñador, que se considera “moderno”, porque “he propuesto ideas a las que el ojo humano no estaba acostumbrado al vestir al hombre de la esta forma, entendiendo así una nueva manera de masculinidad y virilidad”. Por su parte, Loriga ha considerado que “nuestro trabajo significa no estar exactamente en tu tiempo, intentamos poner un pie mucho antes para saltar mucho después”.

También se ha puesto sobre la mesa el hecho de que el arte pueda cambiar conceptos inamovibles, y desde ese punto de vista, Palomo Spain se ha preguntado si la moda es un arte, aunque sí se considera artista desde el punto de vista de la creación. “La moda es efímera, pero puede cambiar y abrir las mentes”. Mucho más excéptico, el cineasta y escritor ha declarado que no se dedica a su oficio “por ayudar a la gente, lo hago por mí, porque me gusta, pero no quiero salvar vidas, no somos el sector servicios”. Acostumbrados a las nuevas tecnologías con las que han crecido, especialmente el modisto cordobés, ambos artistas han reconocido tener cierto miedo al futuro en este ámbito, en el que, han asegurado, hay momentos en los que ya se pierden.

Culturas por inventar

Este encuentro también ha contado esta jornada con la presencia del exministro de Cultura José Guirao, que, junto a Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission y el artista urbano cordobés Joseflowing, moderados por María van den Eynde, directota del Festival Flora, han mantenido una conversación en torno a las culturas por inventar desde el punto de vista de las administraciones públicas y las industrias culturales y lo que significa la cultura más allá de lo que produce el arte cuando se contempla..

En este sentido, Guirao ha indicado que “el trabajo de la Administración es muy mejorable”, pero donde “está la mayor distorsión es en cómo las administraciones se relacionan con el mundo de la creación”, advirtiendo que hay un problema de fondo que ha situado en la falta de unión de los distintos sectores culturales que, a veces, “dan mensajes contradictorios, se diputan el territorio” y “pelean por los escasos recursos que existen”, algo en lo que también se ha mostrado de acuerdo Joseflowing, que ha aludido a la falta de espacios para la creación.

“La Administración debe mejorar y dialogar con el sector cultural, y este también tiene que hablar con voces únicas y coherentes”, ha continuado el exministro y actual director de la Fundación Montemadrid, que también ha instado a la “profesionalización”. Por su parte, Querol ha puesto el acento en el exceso de burocracia que se deriva de las instituciones a la hora de elaborar proyectos culturales: “Hemos ido aprendiendo a base de golpes, pero no se puede pretender que el que tiene talento para crear una obra de arte con todo su proceso también tenga conocimiento sobre facturas y trámites burocráticos”. Por otro lado, la directora de Andalucía Filme Commission ha incidido en que “no se puede tratar al sector cultural como a otros como, por ejemplo, la agricultura. Tiene que haber más sensibilidad”. Al respecto, Guirao ha señalado que “es necesario modificar la Ley de Contratos del Estado”.

Hacia la innovación

Tras este debate se ha hablado de patrimonio e innovación, un coloquio que ha corrido a cargo de María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico; Juan Miguel Moreno Calderón, profesor, musicólogo y exconcejal de Cultura, y la arquitecta Stephanie Chaltiel, moderados por el también arquitecto Curro Crespo.

Esta cita ha puesto el foco en la relación entre patrimonio e innovación y, considerando que Córdoba cuenta de partida con lo primero, se ha hablado de cómo ese patrimonio puede convertirse en una plataforma y soporte para investigar e innovar y generar una gestión que vaya más allá de lo meramente turístico. Al respecto, Baena ha incidido en la necesidad de planificar, mientras que Moreno Calderón ha asegurado que cualquier modelo cultural siempre debe partir de la base de la ciudadanía y la comunidad y nunca debe perder esa referencia. Por su parte, la arquitecta se ha centrado en el papel que pueden jugar los profesionales de la cultura y del mundo de la creación en retos como la rehabilitación, la incorporación de vida a la ciudad o la incorporación de la naturaleza.

La jornada ha finalizado con la intervención artística de la coreógrafa La Ribot y el actor Juan Loriente.