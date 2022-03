Por qué no es divertido que los perros caminen a dos patas. Todo comportamiento inusual de un animal resulta sorprendente. De hecho, los vídeos de perritos son uno de los pasatiempos favoritos de las redes sociales que se llenan de virales en los que estos adorables seres hacen las delicias y regalan momentos increíbles a los usuarios de la red. Es muy habitual ver imágenes de perros que caminan sobre sus patas traseras como si fuera algo normal, algo innato de estos animales. Sin embargo, los expertos en veterinaria advierten que esta práctica puede perjudicar seriamente la salud de los canes.

Según explican los especialistas, no se debe cambiar la ortopedia natural de un perro ya que su parte trasera está diseñada para aguantar el 60% de su peso. Si el animal carga con el 100% de su masa al caminar solo con las extremidades traseras, le puede afectar a la columna, a las rodillas y también al ligamento cruzado de forma muy grave e irreversible.

Animar u obligar a un perro a que camine sobre dos patas puede provocarle otros problemas de salud como es la dificultad para levantarse, la rigidez en la marcha y la cojera, todas originadas de la atrofia en ciertos músculos y articulaciones por el abuso de una posición no natural, así como provocarle también una osteoartritis (enfermedad que produce una degeneración del cartílago articular que se encarga de evitar la fricción de los extremos de los huesos).

De continuar con esta práctica, el agarrotamiento de las patas traseras puede dar pie a una incapacidad o a una parálisis parcial para que el animal pueda realizar determinados movimientos. Pero, además del traumatismo articular, el perro podría llegar a sufrir daños metabólicos, vasculares o neurológicos.

Una cruel realidad: el maltrato que sufren los canes

Los vídeos virales con los perros como protagonistas se comparten de forma divertida por las redes sociales, dónde la mayoría de los comentarios son del estilo "este vídeo te va a alegrar el día". Pero a pesar de lo divertido que pueda parecer la situación o lo que le pueda alegrar la jornada a alguien, la realidad es bien distinta. Los canes que caminan sobre dos patas no lo pasan tan bien como puede parecer.

Cuando se tiende a antropomorfizar situaciones como vestir a un perrito de pirata o con ropajes de lo más variopintos y hacerlo caminar a dos patas para dotarlos así de cualidades 'humanas' y hacer gracias en Internet se olvida que detrás de la risa que estas situaciones pueden provocar se esconde un drama.

Son maltratos disfrazados de 'juegos', que consisten en no dejar que el perro use las patas delanteras y si lo hace recibe un severo castigo en el que se le golpea duramente con zapatillas. Los dueños de los perros les causan lesiones hasta que el can comprende que, o anda a dos patas, o recibirá una paliza.

El protagonista canino de este vídeo aparece disfrazado y camina con soltura sobre sus patas traseras, sin llegar a posar, en ningún momento, las delanteras en el suelo. El vídeo fue difundido por su dueña en su cuenta de TikTok, quien presumió de la gran habilidad 'humana' de su perrito.

El perro del vídeo es un caniche, una raza que tiene una especial facilidad para erguirse sobre sus dos patas traseras, habilidad por la cual en los circos trabajaban con caniches, pero esto no implica que andar o saltar constantemente sobre sus cuartos traseros sea bueno para ellos. Los veterinarios ven muy complicado que un perro pueda pasar mucho tiempo de pie si ha sido entrenado con refuerzo positivo, es decir, con la expectativa de recibir un premio, aunque no descartan alguna excepción.

La conducta animal puede ser modificada tanto por refuerzo positivo (mediante un premio, por ejemplo), siendo esta la tendencia actual en adiestramiento de animales, así como a través del castigo y amenazas, algo que genera, entre muchas otras consecuencias negativas, un estado de ansiedad permanente en los perros, quienes, en muchos casos, inhiben su comportamiento por que tienen miedo de sus dueños y que, a largo plazo, puede provocar al animal problemas de salud y alteraciones graves del comportamiento. Esto está claramente desaconsejado.

Recomendaciones

Se recomienda encarecidamente dejar de seguir con el refuerzo positivo y la consecución de premios para que su perro aprenda o siga andando o saltando sobre dos patas. Si el animal lo ha hecho de forma natural, por él mismo sin intervención humana, convendría prestar atención a su forma de andar por si se ha producido alguna lesión: la tendencia a cruzar las patas traseras mientras camina o correr con las dos patas traseras al mismo tiempo suelen ser señales de alerta.