Melody ha anunciado una de las noticias más importantes de su vida. La artista está embarazada de su primer bebé, tal y como ha desvelado a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

"¡Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción! ¡¡¡Viene bebé a bordo!!!", comienza escribiendo junto a un vídeo en el que muestra su barriguita: "Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros".

"¡Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más!", admite Melody en su publicación, en la que también afirma que se encuentra perfectamente y con ganas de seguir trabajando: "¡Estoy superbién y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mí!".

La intérprete, que saltó a la fama cuando solo era una niña con el mítico Baile del gorila, también adelanta que "vienen muchas sorpresas". "¡Gracias a Dios por esta bendición! Ya te amamos y mucho", finaliza en su mensaje.

Melody, que mantiene la relación con su actual pareja al margen de los medios, confirmó hace unos meses en la revista Diez Minutos que volvía a estar enamorada tras romper con Gabriel Coronel en 2021. Además, en esa misma entrevista compartía su deseo de ser madre: "Me encantan los niños, me parece algo hermoso y llegará ese momento".