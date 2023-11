El muy esperado y controvertido libro real Endgame, de Omid Scobie, se ha publicado esta semana y viene cargado de numerosas afirmaciones. El príncipe Guillermo tuvo un problema con la "obstinada" Meghan Markle desde el comienzo de su romance con Harry, revela el autor en sus páginas.

Según Scobie, la llegada de Markle a la familia fue una "sacudida para el sistema" e inmediatamente dejó a William "preocupado de que Harry estuviera avanzando demasiado rápido con alguien que había vivido una vida tan alejada de la de su hermano".

"Se sintió que Harry se estaba apresurando a hacer algo que tenía un gran potencial de retroceso", dijo Scobie.

Luego, las cosas llegaron a un punto crítico cuando Harry supuestamente acusó a Guillermo de no integrar a Markle en la familia.

Como resultado de que Harry se pusiera del lado de Markle, Guillermo dejó de actuar como un "hermano y se volvió más como alguien centrado únicamente en la Corona".

Se conoce que Guillermo no tiene intención de hablar con su hermano en el futuro previsible, y miembros de su círculo íntimo indican que puede que no haya vuelta atrás en su relación.

En el nuevo libro, Scobie también habló sobre su propia experiencia personal con el príncipe de Gales y describió cómo había notado un gran cambio en su comportamiento a lo largo de los años. "Siempre fue alguien que traía una especie de rayo de sol a los compromisos reales, era feliz, siempre estaba dispuesto a bromear un poco contigo; y el hombre que se ve hoy es el de alguien que se etsá tomando el trabajo más enserio", sentenció el autor.

Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, está disponible en las librerías de Reino Unido y Australia. Todo aquel interesado puede adquirir la versión ebook o esperar a que el libro llegue a España.