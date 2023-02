Ruth Lorenzo habló desde su recuperada libertad y sin tapujos del último momento profesional que ha vivido. La cantante y presentadora de 'Cover Night' fue invitada a 'Plan de tarde', respondiendo con total franqueza si ha habido momento en los que ha pensado tirar la toalla: "En la música es todo el rato".

"Mi momento más complicado ha sido estos últimos dos años. He estado atrapada en uno de estos contratos infernales que realmente te ves como artista que no eres dueña de mí", relató la cantante murciana en el programa presentado por Toñi Moreno en TVE.

En esta conversación, la representante de España en Eurovisión 2014 aseguró que llegaron a asesorarle sobre cómo debía peinarse o actuar en sus actuaciones, algo que iba en contra de su naturalidad y su forma de ser: "Quería ser libre".

"Yo había firmado un contrato del que a alguien le pertenece un 20%, pero no el 100%. Ellos pueden ser los dueños de una parte de mi trabajo, pero a mí no me pueden comprar", aseguró Ruth Lorenzo sobre este asunto.

Aparte de su carrera musical, cabe recordar que Ruth Lorenzo debutará muy pronto como presentadora de televisión. La artista se pondrá al frente de 'Cover night', el nuevo concurso musical de TVE en el que se buscará al mejor cantante de versiones de nuestro país.

Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán formarán parte del jurado del nuevo formato producido por Shine Iberia ('Masterchef', 'The voice of Portugal'), que también contará con la presencia de Abraham Mateo y Ana Guerra, que acompañarán a los concursantes en, respectivamente, los ensayos y en el backstage.