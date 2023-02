Isa Pantoja se sentó anoche en 'Viernes Deluxe' para someterse a un test de inteligencia y de personalidad, pero de paso también ha hablado de la actualidad en su familia. La joven, que siempre ha sido de lo más sincera al respecto, ha asegurado que la relación con su madre está bien, pero que con su hermano no tiene ningún trato. Eso sí, no ha cerrado la puerta a una reconciliación.

La colaboradora de televisión nos ha confesado que no ha visto a su madre en Madrid, pero sí que "he estado hablando con ella porque quería verla antes de que se fuera" a comenzar su gira fuera de España "para darle un amuleto que le va a gustar mucho". En cuanto a la relación con ella, Isa ha desvelado que está muy bien y que "ahora las conversaciones son mucho más profundas y eso me gusta".

Isabel Pantoja llegó por la mañana a Madrid para pasar unos días en Madrid antes de marcharse y subirse encima de los escenarios. Un momento que ansiaba y que le hace estar centrada en su música, por eso su hija ha confesado que ahora "está bien, ilusionada y con ganas de trabajar".

En cuanto a la relación su hermano, Isa ha asegurado que "de la relación de mi hermano con mi madre no sé nada, no le pregunto nada" aunque sí cree que el día de mañana puedan enterrar el hacha de guerra. De hecho, ha asegurado que "es una cosa que quiero porque ver a mi madre bien, a mí me hace bien" porque "es una cosa que echa en falta y tenía una conexión muy grande con él".

Eso sí, Isa tiene muy claro que la relación con Kiko no tiene solución, al menos por el momento: "en un futuro no lo sé, ahora mismo no", pero no duda de que quiera darle un abrazo como confesó el otro día en 'La resistencia': "a lo mejor es verdad", pero le hubiese gustado que se lo hubiese dado antes: "cuando pasa lo del hospital, yo estoy ahí, me hubiera gustado el abrazo ahí, es lo que correspondía".

Con Irene Rosales, Isa tampoco tiene ningún vínculo: "no tengo relación" y además "no me parece esencial tener una relación con ella" para tener contacto con su hermano, por lo que no se le pasa por la cabeza hablar con ella para acabar de una vez por todas con el mal rollo que hay entre ellos desde hace unos meses.