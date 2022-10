La ruptura de Laura Escanes y Risto Mejidde han acaparado las portadas de muchas de las revista de prensa rosa de esta semana en los quioscos. Y muchas de las publicaciones se han centrado con la noticia del que sería el nuevo amor de Laura Escanes tras separarse del presentador y publicista. La revista Lecturas asegura en exclusiva que la influencer estaría conociendo a Míster Jägger, un conocido streamer de 27 años (uno más que ella) que lleva toda una década generando contenido para su canal de Youtube.

Aunque la ex de Mejide aseguró a La Razón que por el momento no puede afirmar que tiene "pareja", la prensa rosa ya da por hecho la incipiente relación entre ambos. Y su exmarido, con el humor que siempre le caracteriza, ha reaccionado a estas informaciones presentando en su Instagram a la que, en palabras suyas, es su "nueva ilusión" en esta recién estrenada etapa vital.

Con fina ironía, Mejide ha compartido a través de una publicación una foto de una pila de libros (22, concretamente) relacionados con la vida y obra de Johann Sebastian Bach.

"No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando", ha escrito como pie de post, tratando a la lectura como si fuese su nueva pareja sentimental.

Y claro, sus fans que están siendo un enorme apoyo para Mejide después de que confesase estar pasando por un momento difícil a raíz de la ruptura con Laura Escanes, han reaccionado en masa a esta broma que confirma que él, por el momento, está soltero. Sus seguidores le han comentado: "qué crack", "eres brillante", "disfruta de tu nueva compañía" o "qué culta es tu nueva ilusión". Y estos son solo ejemplos de lo que le han comentado en una publicación que ya acumula miles de likes.