María Teresa Campos ha soltado una bomba mediática de la que se va a estar hablando durante semanas.

Alejada de los platós de televisión y deseosa por volver a trabajar frente a las cámaras, la veterana comunicadora ha concedido una entrevista a una conocida revista del corazón en la que ha hablado, sin tapujos, de algunos de los aspectos hasta ahora desconocidos sobre su vida.

En una conversación con Kiko Hernández, la matriarca del clan Campos reconoció, entre otras cosas, que pagó 2,5 millones de pesetas por retirar unas fotografías de Pipi Estrada con una prostituta mientras estaba con su hija Terelu o que llegó a fumarse un porro con Sabina.

Sin embargo, el gran titular lo dio cuando confesó una revelación inédita que tiene como protagonista a Ortega Cano.

¿Qué es lo que ha dicho María Teresa sobre el torero que va a dar mucho que hablar?

Grosera e inapropiada propuesta

Según ha desvelado la querida presentadora en la conversación con Hernández, Ortega Cano le hizo un incómodo comentario durante la celebración de la comunión de Gloria Camila.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente", recordaba María Teresa antes de soltar la bomba.

"Me puse a bailar y me dice Ortega: '¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres" cuenta la periodista abriendo una nueva brecha en la familia.