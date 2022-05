Tamara Gorro se ha convertido en una de las influencers más importantes de nuestro país.

La que fuese una de las tronistas más recordadas del extinto programa de Telecinco, Mujeres y hombres y viceversa, ha conseguido levantar su propio imperio en las redes sociales ayudándose se esa naturalidad y alegría que tanto le caracteriza.

El último año no ha sido nada fácil para la joven que acumula más de 2 millones de seguidores en Instagram. A principios de año, la experta en redes anunció que se separaba de su marido y futbolista, Ezequiel Garay, y que lo hacían porque "hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido".

Pero esto no ha sido todo. Además, Gorro confesó que está atravesando una fuerte depresión contra la que está luchando con uñas y dientes como ella misma ha compartido en Instagram. "Tengo una depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental (...)Hay personas que, por desgracia, no tienen la fuerza suficiente o la suerte que les acompaña para tirar hacia delante. Esto lo que me demuestra es que la salud mental está muy poco visibilizada" dijo en un vídeo con el que desvelaba la enfermedad que padece.

Sin embargo, Tamara ha querido dar un paso más allá y con una apabullante valentía ha colgado una fotografía con la que visibiliza las secuelas físicas que deja la depresión en el cuerpo.

"Malditas consecuencias"

Tamara Gorro ha conseguido enamorar a sus seguidores por ser una mujer de lo más transparente para lo bueno y para lo malo.

Ahora, la 'influencer' ha subido una sobrecogedora fotografía en la que muestra cómo se le cae el pelo a causa de la dolencia que padece. "Otra de las malditas consecuencias... cada vez más. Llego a tener calvas por algunas partes de la cabeza. ¡Pero también pasará!", escribía mostrándole a sus fans algo que muy pocas personas se atreven a enseñar.