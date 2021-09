Blas Cantó visitó anoche 'El faro', el programa que conduce Mara Torres en las madrugadas de la Cadena Ser y que acostumbra a crear un clima de intimidad con el invitado. En esta ocasión, Cantó hizo un repaso por sus primeros recuerdos como artista participando en el concurso 'Veo veo', así como su gran salto a la fama con el grupo Auryn o su participación este año en el Festival de Eurovisión.

Sobre la boyband con la que se hizo conocido, Cantó recuerda que llegó un punto en el que perdió la ilusión y buscó ayuda psicológica: "Hubo un momento que no quería hacer nada, las firmas de discos para mí era como pasar una mercancía sin corazón". El cantante recuerda que le daban picos de fiebre: "Tenía ansiedad, y me ha vuelto a pasar hace poco también", reconocía, y añadía: "Hay que reconocerlo y pedir ayuda".

Después, la presentadora quiso saber cómo ha afectado al artista quedar penúltimo en Eurovisión: "Lo último en lo que pensaba era en eso. Vista nuestra trayectoria piensas que eso lo tienes asegurado, la sorpresa sería lo contrario", respondía él, sin entrar a valorar su propuesta. Pese a no haberse mojado demasiado sobre su trayectoria en el certamen, Cantó admite que "fue bien, aunque lloré mucho cuando acabó".

Ya en el tramo final de la entrevista, Blas habló de cómo se encuentra actualmente: "Ahora estoy recuperándome. No quiero sentir que he sido un alma en pena, pero es que han sido dos años muy malos", afirma el cantante, que perdió a su padre y a su abuela el pasado 2020. "Después de Eurovisión me rompí, porque aguanté mucho dolor, mucha fragilidad... Absolutamente todos los días", añadía.