El clan Campos, uno de los más famosos de nuestro país, se desmorona por instantes.

María Teresa Campos no debe estar nada contenta de que sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, aireen los problemas familiares delante de las cámaras de televisión.

A esta situación hay que sumarle que, a la benjamina del clan, la nieta de la famosísima presentadora e hija de Terelu, Alejandra Rubio, también se ha sumado al duro mundo de la pequeña pantalla y se ha convertido en una colaboradora habitual del programa Viva La Vida, en el que comparte plató con su madre y su tía.

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para el clan Campos puesto que las hermanas, muy conocidas por ser una piña ante las cámaras, parece que están viviendo una de sus peores épocas.

Enfrentadas entre ellas y con Alejandra Rubio posicionándose abiertamente contra su tía, las Campos parece que están transitando una difícil época en la que sufren encontronazos con especial frecuencia que, además, se magnifican porque los tienen delante de las cámaras.

El pasado sábado, las televisivas hermanas protagonizaban un nuevo encuentro en directo para hablar de sus problemas y, estos días, Terelu Campos se ha despachado a gusto en una revista hablando de cómo está la situación con su hermana en la actualidad.

"La situación es triste y dolorosa"

Con un desgarrador titular, la hermana mayor de las Campos, Terelu, aseguraba que el escenario en el que se encuentran las hijas de María Teresa no es nada halagüeño.

"Que mi hermana, mi hija y yo estemos delante de las cámaras ha complicado la maravillosa armonía familiar. Es una situación triste y dolorosa" asegura Terelu mientras califica de "impensable" lo que está pasando en su familia. "Si alguien me hubiera dicho que algún día me vería en un programa de televisión hablando de si tengo un problema con mi familia, mucho menos con mi hermana, me hubiera parecido impensable”.

Por su parte, Carmen Borrego ha preferido dar la callada por respuesta y alejarse de los medios poniendo rumbo a su Málaga natal en la que, seguramente, podrá reflexionar sobre el trance que está pasando una de las familias más mediáticas de España.