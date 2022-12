Apenas quedan semanas para Navidad y son muchos los que ya han comprado sus regalos o están en ello. Si este último es tu caso o aún no has empezado, este es tu lugar. Vamos a proponer aquí algunas sorpresas con las que volver locos a familiares o amigos. O a ti mismo, ¿por qué no?

Para estas fiestas hay un artículo que está arrasando entre jóvenes y adultos en el Lidl: la máquina de palomitas de Ariete. Gracias a este aparato podrás hacer las mejores roscas, cotufas, palomitas y hasta popcorn. Sentarte a ver una película con los más queridos con el acompañamiento perfecto en una tarde de invierno, no parece haber muchos planes mejores. "Ideal para un snack natural y sin grasa", asegura la propia web de Lidl. A la vez que comenta que tiene un diseño "retro de los años 50". Lo puede comprobar uno mismo fijándose en la foto de la propia máquina. El aparato utiliza un "método de cocción por aire caliente, prepara unas palomitas fragantes y ligeras en solo unos minutos". La máquina de palomitas de Ariete tiene una capacidad para 60 gramos de millo, suficiente para amenizar una velada entre varias personas. Tiene unas medidas de 26 x 21 x 28,5 cm, por lo que no necesitarás encontrarle un hueco muy grande en casa. Además, es perfectamente móvil y poco pesada. Un cine rebajado Está fabricada con plástico y metal y podrás comprarla en la tienda online de Lidl o en las tiendas físicas, de forma rebajada, a 32,99 euros. Antes la podías conseguir por 44,90 euros. En la propia web de la compañía podrás encontrar un catálogo gigante de posibles regalos para las festividades que se aproximan. Y si quieres ya un cine 'de verdad' en el salón de tu casa la siguiente oferta es la apropiada para ti. Hablamos del Proyector NeoPix de Philips, también disponible en la tienda online de Lidl y con una oferta espectacular. Antes a 399,99 euros y ahora a 199,99 euros. Una rebaja que te permitirá montar experiencias increíbles durante todo el año. Hay que recordar que comprando en la tienda online de Lidl recibirás los productos apenas unos días después, pudiendo ser exactamente el día siguiente en según qué zonas de España. ¡Aprovecha para asegurar tus regalos navideños antes de que sea tarde!