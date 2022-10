Hacemos la colada y tendemos nuestra ropa para que se seque al aire. Este gesto habitual nos ha metido también en algún problema cuando comienza a llover de improviso y, en Canarias, si ha habido calima, la decpeción es aún peor y tenemos que volver a meter la ropa en la lavadora. Pues este problema se puede acabar con un artilugio que está causando furor si no tenemos posibilidad de tener una secadora o nos pensamos más de una vez cuándo ponerla en función de nuestra factura de la luz.

Si vivimos en una zona donde llueve habitualmente o hay mucha humedad, y no tenemos secadora, por lo general la secamos directamente dentro de casa.

Para muchos la solución pasa por colocar un tendedero y pacientemente esperar incluso usar un truco casero que consiste en colocar en la habitación un deshumidificador para que se seque rápidamente.

Pero si ninguna de estas soluciones convence hay otra propuesta: un tendedero eléctrico. En Leroy Merlín tienen uno ideal y a muy buen precio. Está fabricado en aluminio ligero y tiene una potencia de 100 watios. Sólo tendrás que enchufarlo a la red eléctrica, tender la ropa y esperar pacientemente a que se seque. Seguro que tarda bastante menos tiempo que en un tendedero convencional. Tiene una altura de 95 centímetros, 55 de ancho y 75 de profundidad.

Su precio en la web de Leroy Merlín es de 36,99 euros pero ahora se encuentra agotado. No obstante, hay otro modelo con dimensiones distintas: altura 73 cm, anchura 158 y profundidad 52,5 cm. Tiene la misma potencia que el modelo anterior pero es más grande ya que cuenta con dos brazos extensibles y cuesta 77,99 euros.

Los clientes opinan

Los clientes que ya la tienen no han dudado en dejar comentarios en la web donde señalan que “es perfecto para secar lo más urgente en días lluviosos", "calienta bastante y hace bastante bien su función para el precio que tiene", "lo recomiendo como complemento del tendedero tradicional". Aunque también señalan que les gustaría que "calentara un poco más" o que las barras exteriores también emitieran calor.

No obstante, no todos los comentarios son positivos para este producto: Así, un cliente señala que "no compensa porque se tiene que poner muchas horas e ir girando la ropa y es mucho gasto eléctrico".