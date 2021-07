El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro ha solicitado a los responsables del Gobierno de Canarias y de la empresa responsable de las obras del anillo insular a su paso por Santiago del Teide que se acelere la ejecución de las medidas que entre todas las partes se han aprobado para solucionar el problema del polvo en suspensión que se produce con el procesamiento de áridos en la zona y que supone un problema ya de salud pública para los vecinos y vecinas del casco de Santiago del Teide.

En este sentido, el Alcalde alaba la predisposición de los encargados del gobierno y de la obra para solucionar dichos problemas pero insta a los mismos a acelerar dichas medidas. En esta semana, el Alcalde ha mantenido conversaciones teléfonicas con el Director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado y reuniones con diferentes encargados del movimiento de tierras de la obra del anillo insular trasladándole su inquietud y las quejas de los vecinos/as afectados/as que, también, el Ayuntamiento ha realizado vía plenaria, máxime cuando en estos días pasados de calor sofocante unido al polvo en suspensión ha provocado que la situación se haya convertido en insostenible.

Por ello, estas conversaciones y reuniones de los últimos días, han tenido un resultado satisfactorio y se han conseguido una serie de mejoras que son las siguientes:

1- Se ha trasladado la zona de machaqueo y cribado hasta la zona más profunda de la ejecución de la obra y, ahí mismo, se va a implantar un sistema de nebulización que bloqueará la mayor parte de este problema de polvo en suspensión.

2- Además, también, se ha implantado otro sistema de nebulización en la planta donde se hace el hormigón que es de donde sale la mayor parte de polvo tan molesto para los vecinos/as.

El Alcalde, Emilio Navarro señala, además, que " a parte de esto la empresa encargada de dichas trabajos ha trasladado que si estas medidas no fuesen suficientes o no cumpliesen las expectativas para solucionar en gran parte el problema se adoptarán otras para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas. Además, se ha hablado para que las personas que hayan tenido o tengan problemas en sus viviendas derivados de esta situación elaboren un listado de esas deficiencias para que la contrata envíe a sus péritos y corroboren las mismas y se proceda a solventarlas puesto que en el Ayuntamiento hemos recibido quejas de vecinos no solo por el polvo en suspensión sino por otros probelams estructurales en sus viviendas.

Estamos satisfechos con las medidas aprobadas por todas las partes pero lo que solicitamos es que las mismas se realicen cuanto antes para evitar más problemas a vecinos y vecinas por lo que estaremos pendientes de la ejecución de dichas medidas".