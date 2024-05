Un Consorcio sin fecha de caducidad en Puerto de la Cruz

Ha llovido bastante desde que, en 2018, el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz recibiera el Premio de Turismo Islas Canarias a la Excelencia. Ocho años antes de esa fecha, las cuatro administraciones públicas –Estado, Comunidad Autonóma de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz– decidían crear este organismo con el fin de integrar y coordinar las políticas turísticas y de carácter territorial y urbanístico encaminadas a la renovación turística de un destino como Puerto de la Cruz. Poco duró esa entente cordiale cuando el Estado, en 2016, decidió abandonar el barco. Desde entonces, las tres administraciones restantes son las que conforman esta entidad que ha tenido mucho que ver con el proceso importante de cambio que está experimentando la ciudad, aunando intereses públicos y privados.

Las actuaciones del Consorcio se llevan a cabo bajo el paraguas del Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas y de los instrumentos de ordenación como es el caso del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz (PMM), que es la figura prevista en la legislación canaria para abordar la renovación y rehabilitación de los destinos turísticos que así lo requieran. Este instrumento de ordenación, aprobado en 2015, ha perseguido definir un nuevo modelo bajo los pilares de la recuperación del nivel de gasto y ocupación con nuevos segmentos de mercado, reconvertir la planta existente y mejorar los servicios, regularizar la oferta de alojamientos, crear más y mejor empleo e impulsar nuevas líneas de negocio. Pero bajo estas buenas intenciones, ¿qué se ha conseguido a día de hoy y hacia dónde avanzamos en ese propósito?

Un Consorcio sin fecha de caducidad / Marta Casanova

El primer PMM, aún en vigor, se configuró con 17 programas que se articulan a través de 212 actuaciones y subprogramas, la mayoría de ellas de carácter urbanístico con el objetivo de renovar físicamente el destino. Así, las 90 actuaciones en el espacio público tienen que ver con infraestructuras, dotaciones, espacios libres y viarios, mientras que un total de 60 son de ámbito privado en establecimientos alojativos y otros equipamientos, además de la remodelación y reordenación urbanística. Dentro del primer grupo podemos citar la Casa Tolosa o antigua Hacienda de San Antonio, que ha completado una primera fase de consolidación estructural del inmueble y ahora se contempla una segunda fase de rehabilitación para su puesta en uso, o la adaptación y tratamiento de senderos, que incorporan nuevas rutas saludables que se sumarían al Sendero Tafuriaste, que cruza el término municipal de norte a sur; al Sendero de la Costa (este a oeste por el litoral) y al Sendero del Interior (de este a oeste por el interior).

Las actuaciones en espacios libres y viarios están formadas por acciones como la mejora de la Calle Mequinez o la Calle Blanco, el Paseo de la Costa con el Paseo de Los Cipreses y el nuevo mirador de Agatha Christie, así como el proyecto para el nuevo Parque de El Cedro, en La Paz. Pero si hay que destacar una obra, es el Parque inclusivo de El Laurel, también en La Paz, que ha sido premiado como mejor obra de arquitectura del paisaje y proyectos del espacio público por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro en la edición 2018-2020 de los Premios de Arquitectura Manuel de Oraá y Arcocha, del que ya hablamos en un reportaje anterior.

Aún en ejecución, pero con fecha de terminación próxima, se encuentra la mejora de la Calle Tegueste, en Punta Brava, que dará al municipio un nuevo lugar de contemplación y un paseo agradable junto al mar. Poco a poco, se va completando aquel sueño que tuvo Enrique Talg padre y que consistía en unir toda la costa norte de Tenerife con un paseo marítimo.

En cuanto al ámbito privado, se incluye la renovación y mejora de la planta de alojamiento, actuaciones de equipamientos privados y remodelación y reordenación, sumando un total de 60 actuaciones. Además, se debe tener en cuenta que a los 17 establecimientos alojativos incluidos inicialmente en el PMM se sumaron durante las mejoras el Hotel Marquesa, Hotel Atlantic MirageSuites & Spa (antes Apartamentos Bellavista) y Hotel Taoro Garden (antes Hotel Atalaya), además de los apartamentos Tigaiga Suites (antes Apartamentos Florasol), que ha supuesto la reforma, nuevo diseño y modernización del establecimiento. En el marco del PMM se firmaron 31 convenios de renovación de establecimientos alojativos, más dos convenios para la construcción de nuevos hoteles ligados a Bienes de Interés Cultural, uno de cuatro estrellas y otro emblemático, futuros Complejo Turístico Risco de Oro y Hotel Centro Turístico Casona El Robado, respectivamente.

Un Consorcio sin fecha de caducidad / Marta Casanova

En cuanto a proyectos en ejecución, destaca el Hotel San Telmo, ahora Saaj Maar, y los apartamentos La Carabela. El primero se convertirá en hotel de cuatro estrellas tras la renovación y apuesta por la modernización del edificio. Los Apartamentos La Carabela contempla la rehabilitación de los establecimientos y su unificación para formar una unidad de explotación. Se prevé la apertura de la cafetería al paseo peatonal y nuevas zonas y servicios comunes. Su uso turístico actual es extrahotelero (apartamentos) con categorías de dos y tres estrellas, proponiéndose el mismo uso, pero aumentando la categoría a cuatro estrellas, al tiempo que se pretende incrementar las plazas alojativas. La Chiripa es otra actuación de renovación importante que está paralizada temporalmente por cuestiones que tienen que ver con la propiedad.

Aunque, sin duda, la actuación estrella es la recuperación del Gran Hotel Taoro, cuya rehabilitación integral está en plena ejecución y supondrá un espaldarazo significativo a la reposición del destino turístico de Puerto de la Cruz, con un salto de calidad indiscutible y que significará un incentivo importante para el resto de establecimientos alojativos a iniciar su renovación.

Pero, más allá de las obras, el PMM contempla otros programas de marketing y promoción que plantean la diversificación y segmentación de mercados, el posicionamiento online del destino, además del desarrollo de productos de naturaleza, gastronomía, tradiciones o la dinamización de la Zona Comercial Abierta, así como otras actuaciones relacionadas con la ocupación del espacio público, los rótulos y soportes comerciales, escaparates, etc. También contempla un programa de impulso de la calidad del destino, formación y especialización de recursos humanos vinculados a la formación en restauración y hostelería, así como a la revisión e impulso de currículos de formación profesional y de formación continua. Además, el programa de inteligencia turística propone la creación de estadísticas e indicadores turísticos en el marco de Turismo de Tenerife, así como una metodología armonizada para el tratamiento de información estadística.

Un Consorcio sin fecha de caducidad / Marta Casanova

Y a partir de ahora, ¿qué?

En noviembre de 2018, el Cabildo encargó a Gestur la redacción del documento del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de Puerto de la Cruz. Desde entonces se trabaja en ese documento que recoge un nuevo paquete de renovación de las plazas alojativas del municipio, uno de los objetivos marcados por el Consorcio desde su constitución. Pero la tramitación de ese documento no parece culminar y son aún complejos los pasos que quedan para poder contar con un documento básico que para asociaciones como Ashotel resulta vital.

Ya en declaraciones realizadas en 2022, desde la patronal hotelera temían que el proceso electoral del pasado año retrasara esa tramitación. No sabemos si ha sido esa la causa, pero la realidad es que parece que no se cumplirán los plazos previstos. La patronal hotelera destacaba entonces la importancia del PMM2 para la planificación urbanística, valorando el resultado del primer plan, que "ha supuesto un revulsivo no solo para actuaciones privadas de rehabilitación de no pocos establecimientos hoteleros de esta ciudad turística, sino también para la renovación de espacios e infraestructuras públicas necesarias para situar a un destino turístico en buena posición". Este segundo PMM tiene previstas inicialmente 35 actuaciones en ámbitos privados y 16 en espacios públicos. De las 35 privadas, 20 proyectos corresponden a la rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento turístico, entre los que destaca el Hotel Martiánez, que lleva muchos años cerrado, el Atlantic Hills (antiguo Hotel Miramar, también recuperado después de algunos años) o el Risco Bello y sus atractivos jardines acuáticos.

Fermín García es el gerente del Consorcio desde 2020. Cuatro años de intenso trabajo al frente de un organismo en el que se conjugan los intereses públicos y privados para lograr entre todos posicionar al municipio como motor turístico y económico del Norte. La necesaria renovación que se inició con la creación del Consorcio no se puede quedar a medias y para Fermín, algo que nació con buena intención por parte de todas las administraciones implicadas, ha tenido algunos fallos que le impiden avanzar a velocidad de crucero. Bajo su perspectiva, uno de los errores está en la ausencia de horizonte temporal que defina no solo el punto de partida, sino también el periodo de finalización de los planes.

El ámbito competencial es otra de las debilidades de este organismo, que debería contar con mayor capacidad para una gestión integral de los expedientes de renovación que se acometen, porque "no resulta lógico que certifiquemos inversiones de acuerdo a la ley para gestionar incentivos que luego no se pueden materializar por las peculiaridades de la planta alojativa del municipio". Esto se solucionaría con la delegación de todas las competencias que afectan a la renovación turística y con un equipo de técnicos cualificados que posibilite agilizar los trámites y licencias de estas actuaciones vinculadas con la rehabilitación del Puerto de la Cruz.

El Parque inclusivo El Laurel, situado en La Paz (Puerto de la Cruz), ha sido premiado como mejor obra de arquitectura del paisaje y proyectos del espacio público por el Colegio Oficial de Arquitectos. La obra forma parte del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz.