Tenerife acogerá el primer congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa

Antes de ocupar su cargo como consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife, Krysten Martín, había sido concejala de Promoción Económica en Santiago del Teide, coordinadora de la Federación FAUCA y gerente de Zonas Comerciales Abiertas, por lo que su conocimiento del sector está fuera de toda duda. Desde esos ámbitos, había sido observadora privilegiada de las necesidades de un empresariado muy diverso, que se ve atravesado por las numerosas crisis, y al que atañen transversalmente múltiples condicionantes.

Consciente de todo ello, desde su puesto en el Cabildo está determinada a trabajar de la mano de los ayuntamientos, recuperando la necesaria colaboración entre el Cabildo y los municipios. «Cuando llegamos nos encontramos con un área pobre de contenido, por lo que optamos por sacar la convocatoria para poder hacer un diagnóstico de la isla de Tenerife. Este diagnóstico nos ha arrojado interesantes datos en cuanto a la existencia de los planes directores de las Zonas Comerciales Abiertas, como que tan solo existían tres planes aprobados en áreas concretas de tres municipios. Lo que toca ahora es empezar a redactar esos planes directores para tener una hoja de ruta que nos permita la planificación del territorio que nos guíe hacia el incremento de la competitividad del tejido comercial».

El área de Comercio y Apoyo a las Empresas ha multiplicado por dos el presupuesto del año anterior, permitiendo continuar o crear nuevas líneas de apoyo empresarial, «no vamos a romper con nada, pero sí cambiar el contenido. La estrategia está, sobre todo en apoyar los gastos derivados de la apertura del establecimiento, haciendo hincapié en las zonas rurales de menos de 20.000 habitantes y no solo a la apertura del primer establecimiento, también en el caso de que haya una segunda apertura en otro municipio».

Puesto que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la tarifa plana durante el primer año, Martín explica que, para sumar ventajas «vamos a aprovechar y permitir para la justificación de la subvención otros aspectos como puede ser el proyecto de obra del establecimiento, las tasas municipales relacionadas con la comunicación previa al inicio de la actividad , etcétera, que son gastos relacionados con la apertura del establecimiento».

La consejera explica que no solo van a apoyar al que empieza, sino al que está constituido, «ayudaremos a la renovación y modernización del espacio comercial y homogenización de la imagen de los establecimientos comerciales. Los gastos van a estar más relacionados con, por ejemplo, fachadas, la mejora en toldos, mesas, sillas, sombrillas y accesibilidad, que me parece muy importante. Todo esto en colaboración con los ayuntamientos, que deberán cumplir con los criterios de ordenanzas municipales que regulen por ejemplo toda la parte de ornato, que tenga que centrarse en unas características propias del entorno».

Esta convocatoria también implica que el Cabildo puede intervenir en la adquisición e instalación de mobiliario urbano en espacios de titularidad pública, siempre que se incluyan en el espacio de la ZCA y contribuya a la homogeneización y armonización estética de la zona comercial. «Esta será, sin duda, una herramienta fundamental para disponer de espacios comerciales renovados, modernos y sostenibles».

Para acoger en una marca toda esta estrategia, el Cabildo de Tenerife presentó recientemente «Ahora me ves», un eslogan paraguas con un ideograma que representa al consumidor, con los brazos abiertos, la c representando al comercio y a las Zonas Comerciales Abiertas junto a unos dibujos «que no solo son ubicaciones, sino una representación de los distintos tipos y tamaños de empresas porque el concepto de comercio hoy por hoy ha evolucionado, yéndose hacia una idea más de mix comercial en el que encontramos comercio pero también restauración, ocio, servicios, etcétera».

Dentro de los proyectos para la mejora y modernización del comercio, Martín anuncia con ilusión la celebración del primer Congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa, que tendrá lugar en abril en el Sur de la Isla, aunque aún no quiere adelantar más detalles «será un foro muy interesante en el que poner en común todos los condicionantes que afectan al comercio, con el fin de aunar esfuerzos y crear sinergias entre el sector privado y público».

En cuanto a la situación económica del sector, la consejera afirma que «me gusta ser realista con la situación existente, pero lo que me trasladan es que la campaña de Carnaval ha sido igual o mejor que el año anterior. La diferencia es que, con la subida de precios de la materia prima, tienen que pagar más, así es que el beneficio no sube o incluso es más ajustado, pero el consumo ha sido igual o incluso mayor que el año anterior».

Otro de los problemas con los que se encuentra el empresariado y trasladan a la consejera es más allá de la incertidumbre por el panorama actual, la falta de personal cualificado para los empleos que necesitan cubrir.