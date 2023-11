El Ayuntamiento de Santa Úrsula homenajeó a todas las personas y organizaciones que participaron en la atención y en las labores de extinción del incendio que comenzó el pasado 15 de agosto, que se dio por extinguido el pasado día 10. El alcalde, Juan Acosta, junto al concejal de Policía Local, Protección Civil, Seguridad, Hacienda y Servicios, Damián González, y la concejala de Empleo, Desarrollo Local, Medio Ambiente y Aguas, Marina Lorenzo, entregaron más de 50 distinciones a efectivos de extinción, profesionales y entidades participantes en la emergencia.

El evento tuvo lugar en la Casona Espacio Cultural de Santa Úrsula. Tras la apertura del acto, con la actuación de los alumnos de la Escuela de Música Ernesto Beteta, Juan Acosta destacó el trabajo de los efectivos que intervinieron en el operativo para reducir al máximo la afectación de los montes. Recordó que el municipio contabilizó 1.020 hectáreas quemadas en la corona forestal y el mayor número de personas evacuadas durante el incendio: un total de 4.000. Asimismo, explicó que, a pesar del impacto emocional y de la pérdida de una vivienda, no se lamentaron daños personales. «Eso no solo es una suerte, sino una prueba del gran trabajo realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, la UME, la Brifor y cuantos se dejaron la piel por contener y sofocar las llamas, impidiendo que las pérdidas que hoy lamentamos pudieran ser no solo mucho mayores, sino más trágicas», manifestó Acosta.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, realizó una intervención en la que valoró el comportamiento de los vecinos del municipio durante el incendio. «Lo que encontramos en Santa Úrsula fue una respuesta muy respetuosa y disciplinada por parte de la población, especialmente de las personas evacuadas, lo cual facilitó el operativo y la tarea de los profesionales que estaban combatiendo el fuego en primera línea», resaltó.