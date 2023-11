Tenerife reúne rincones espectaculares rodeados de naturaleza que impresionan a los isleños y a los que vienen de visita a la isla. En muchas de esas zonas, existen alojamientos capaces de hacernos desconectar durante unos días en medio de un entorno rural. Así, los alojamientos o casas rurales brindan una oportunidad única para hacer una escapada maravillosa sin necesidad de salir de Tenerife. En la primera semana de diciembre, muchos disfrutarán del que es el mayor puente del año, con dos días festivos: el martes 6 de diciembre (Día de la Constitución) y el jueves 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), así que se presenta una ocasión única para desconectar de una semana en un entorno rural en alguna de las diferentes casas rurales que se ofertan en la Isla.

Seguro que muchos ya han reservado plazas en estos alojamientos para no quedarse sin plan a última hora, ya que algunas de estas casas rurales suelen llegar a un 100% de ocupación. No obstante, según las últimas cifras facilitadas por el operador EscapadaRural, aún hay plazas. Los alojamientos rurales de Canarias cuentan ya afinales de noviembre con el 60% de ocupación, por lo que aún no es tarde para hacer una reserva, incluso, encontrar una magnífica oferta para toda la semana.

Casas rurales que no puedes perderte

A continuación te proponemos algunas de las casas rurales que tienen una mejor puntuación en diferentes buscadores como Booking o Tripadvisor. Algunas de ellas son lo suficientemente grande como para que se pueda quedar una familia amplia y otras son algo más pequeñas, ideales para una escapada romántica en pareja.

LAGAR La Malvasia Rural

Malvasía es una villa situada en el Sur de Tenerife. Cada una de sus tres casas rurales garantiza las mejores condiciones para tu descanso en un entorno agrícola entre las núcleos de Arico Viejo y Arico Nuevo. Disfrutarás de paisajes rurales y playas de ensueño muy cerca. Activa tu cuerpo y relaja tu mente en la Malvasía, un alojamiento que te brinda el máximo confort en un entorno decorado con gusto exquisito en cada rincón de la propiedad. Se alquila durante cuatro noches mínimo a un precio de 208 euros por día.

Casa Rural Kiko

Magnífica casa rural con unas vistas privilegiadas hacia nuestro querido Teide. El alojamiento se encuentra en el corazón del barrio La Cruz del Tronco, perteneciente al pueblo de Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife. Una zona en la que podrás desconectar de tu vida rutinaria. Puedes aparcar justo en la puerta de la casa. Consta de tres dormitorios y es apto para cinco o seis personas. El alojamiento tiene un precio de 80 euros por noche.

Hacienda los Dragos

Hacienda los Dragos es un finca privada ubicada en un enclave privilegiado. La finca tiene una bonita casa canaria con una conservación magnífica, es el alojamiento perfecto para los amantes de la naturaleza. Mantiene un toque rústico y especial, cada detalle te harán disfrutar en todo momento. La casa tiene una gran terraza con vistas abiertas al mar, sus grandes terrenos privados son ideales para hacer senderismo hasta llegar a la caldera. Paseos que te llenarán de energía, donde disfrutarás de unas magníficas vistas sobre el norte de la isla y el Teide. La Hacienda los Dragos esta rodeada por un precioso bosque de dragos (árbol típico canario) que te sorprenderá por su belleza nada más entrar a la misma.

La vivienda está compuesta por 3 habitaciones. La principal cuenta con un altillo ideal para que los más pequeños desarrollen la imaginación y disfruten de los juegos y el tiempo libre dentro de la casa. Además, la casa cuenta también con 3 baños completos, uno de ellos con jacuzzi donde podrás relajarte después de una caminata por medio del bosque. El salón es un espacio único y muy amplio donde el centro de atención es una preciosa chimenea rodeada de utensilios antiguos de la época que no dejan indiferente a ningún visitante. Desde esta zona se pasa al pequeño comedor y a una pequeña cocina interior por si desean cocinar dentro de la casa. Ésta da paso a la gran terraza con sus panorámicas vistas al océano.

En el exterior de la vivienda podrás disfrutar de la hermosa barbacoa excavada en la piedra natural donde deleitarte con una magnífica barbacoa .

Es ideal para venir con niños o en familia por su amplitud y por el magnífico espacio exterior para jugar y vivir mágicas aventuras investigando por la finca llena de plantas endémicas de la isla. Su precio es de 108 euros por noche.

Finca Gaia La Segunda

La Finca Gaia La Segunda se encuentra en Guía de Isora, a solo 6,4 km de Los Gigantes, y ofrece alojamiento con vistas al mar, WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Este alojamiento tiene balcón y vistas a la piscina. El establecimiento cuenta con solárium, piscina al aire libre abierta todo el año y vistas al jardín y al patio interior.

Los alojamientos de esta casa rural tienen patio. Todos los alojamientos incluyen baño privado con ducha a ras de suelo. Algunas habitaciones tienen cocina totalmente equipada con fogones. Los alojamientos de la casa rural incluyen ropa de cama y toallas. También hay una cafetería y se preparan almuerzos para llevar. La casa rural ofrece servicio de alquiler de bicicletas.

La Finca Gaia La Segunda se encuentra a 23 km de Aqualand y a 38 km del Golf del Sur. El aeropuerto más cercano es el de Tenerife Sur, ubicado a 40 km. Diferentes precios según el tipo de alojamiento.

Sweet Home Masca

El Sweet Home Masca ofrece vistas a la montaña y alojamiento con terraza a unos 22 km de Los Gigantes. La casa rural tiene entrada privada. Todas las habitaciones tienen balcón con vistas al jardín.

Los alojamientos están equipados con TV vía satélite de pantalla plana, microondas, cafetera, ducha a ras de suelo, secador de pelo y armario. Los alojamientos de la casa rural disponen de baño privado con artículos de aseo gratuitos y WiFi gratuita. Algunas habitaciones tienen patio. La casa rural incluye ropa de cama y toallas.

En Masca y sus alrededores se pueden practicar diversas actividades, como ciclismo y senderismo. Precio de 50 euros la noche.

Reservas de casas rurales en el puente de diciembre

Las reservas para alojamientos rurales en España para el puente de diciembre ya se sitúan en una media del 55% con picos de hasta el 78% en la provincia de Huelva y en el caso de Canarias alcanza el 60 por ciento, según datos de EscapadaRural, que ha destacado que estas cifras son superiores a las del mismo periodo de 2022.

Más de la mitad de las provincias españolas registran una ocupación rural superior al 50 por ciento para el puente de diciembre. Con Huelva a la cabeza, las siguientes provincias con datos más elevados son Badajoz (71%), Las Palmas (71%), Segovia (69%), Murcia (67%), Huesca (67%), Navarra (66%), Cádiz (64%), Palencia (64%) y Córdoba (64%).

La responsable de comunicación de EscapadaRural.com, Judith Monmany, ha explicado que a nivel a destinos hay dos tendencias: "aquellos que optan por destinos más cálidos en estas fechas como Las Palmas, Murcia o provincias de Andalucía; y otros que apuestan por destinos muy de montaña donde seguramente esperan ver y disfrutar de las primeras nevadas de la temporada".

A nivel de comunidades autónomas, Murcia es líder con un dato del 67% y otras nueve comunidades autónomas registran ocupaciones superiores al 50%: Navarra (66%), Andalucía (62%), Aragón (61%), Canarias (60%), Madrid (59%), Castilla y León (57%), Extremadura (57%), Cataluña (56%) y Castilla La-Mancha (55%).