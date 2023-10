Nota alta de la cocina isleña en uno de los mejores foros gastronómicos del mundo

La frase de «rotundo éxito» como balance de esta experiencia de lunes a miércoles en el Kursaal donostiarra, la pronuncia la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Estuvo presente en la jornada de cierre del congreso, junto al consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González. El evento permitió a la Isla mostrar la calidad de los productos de su cocina y sus vinos a más de 2.500 profesionales, entre periodistas, influencers, críticos, chefs, etcétera. Acudieron tanto al estand de la Isla como al Túnel del Vino, en el que pudieron degustar más de 40 referencias de otras tantas bodegas de las diferentes Denominaciones de Origen (DO) de Tenerife.

En la tercera jornada, el de Tenerife volvió a ser el espacio más ajetreado del congreso y presencia de la Isla central en la feria. La previa fue el martes por la noche cuando las seis DO celebraron una cata privada para un grupo de veinte grandes compradores internacionales –de América y Japón– invitados por el ICEX (España Exportación e Inversiones). Luego, tras la jornada final, los excedentes de los productos del estand de la Isla fueron donados como es habitual al Banco de Alimentos de Guipúzcoa.

Juan Carlos Clemente, acompañado de la narrativa del ecoturismo de Teno y El Cardón, propuso por la mañana un menú de pan de cebolla de los carrizales con mermeladas de Hermanas Contreras; pella de gofio, piña y queso «homenaje a nuestros pastores»; laminado de cabrito, beletén y vinagreta de tomates; chícharos & chicharros con mojo de azafranillo y cebolla de los carrizales; y homenaje a la leche de cabra. La mesa redonda posterior transitó por la ruta de El Cardón (Buenavista del Norte), con sus sabores recreados por Pawel Antoni Lisowsky (restaurante hotel Buenavista Melià Collection) y Rubén Saborido (restaurante La Quinta), que compartieron con los asistentes higos y queso, queso asado con mojo de almendras y azafranillo y, como siempre, vinos de Tenerife. Isidro Álvarez, del San Diego, fue maestro de ceremonias de un taller ya mítico en el congreso, el de mojos. Esta vez enseñó como elaborar el de azafranillo, el de almendras y hasta el famoso almogrote.

Dimple Melwani recordó que en el espacio central de la Isla se desarrollaron durante estos tres días desayunos, mesas redondas, talleres, almuerzos y meriendas con los productos y vinos tinerfeños como protagonistas. Explicó: «Hemos conectado productos y recetas ofrecidas por nuestros mejores chefs, a cada uno de los tres grandes espacios naturales de la Isla: el Parque Nacional del Teide y los rurales de Anaga y Teno». Fue «una experiencia inmersiva para degustar la calidad y originalidad de nuestra cocina» valoró. Esta es «sostenible, de proximidad, y generadora de economía circular en el territorio». La consejera delegada de Turismo de Tenerife concluyó: «Cerramos con la satisfacción de comprobar cómo la gastronomía continúa consolidándose como atractivo turístico diferenciador en la oferta para el viajero que busca experiencias en la Isla».

Valentín González, por su parte, mostró «satisfacción» por la gran acogida de la propuesta de Tenerife en San Sebastián Gastronomika. Consideró que se consiguió «con creces» el objetivo de «visibilizar y poner de relieve al producto y a los productores de la Isla, ganaderos, agricultores o pescadores». Valora el consejero insular que «todos ellos añaden un plus de calidad que, a través del hilo conductor del territorio, puso de relieve estos días nuestra riqueza».

El equipo de Tenerife en San Sebastián Gastronomika 2023 estuvo compuesto por más de 60 personas entre cocineros, pasteleros, trabajadores de sala, sumilleres, alumnos y profesores de los IES La Candelaria y Punta Larga o bodegueros. También técnicos de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo, de los consejos rectores de las seis DO de vinos y de Turismo de Tenerife, así como empresas adheridas a las Cartas por la Sostenibilidad de Tenerife.

Benjamín Lana, director general de Gastronomika; los chefs Martín Berasategui, Pedro Subijana, Quique Dacosta, Elena Arzak y Joan Roca; profesionales especializados en gastronomía como Carlos Maribona, de ABC; Ignacio Medina, de 7 Caníbales o David de Jorge, conocido como Robin Food, Son solo algunos de los ilustres del sector que han podido conocer de primera mano la cocina y los vinos de la Isla en el congreso. Reválida superada.

Un almuerzo singular en el epílogo

El ofrecido ayer por Tenerife para cerrar Gastronomika 2023 fue un almuerzo singular. Diseñado a partir de los acantilados y el océano por Ronnie Reina y Rocío Coral (restaurante La Quinta) y Pawel Antoni Lisowsky, quienes propusieron como peculiar menú brandada de vieja con cristal de papa de color, mar y montaña; crema de millo con pescado local; sabores de la Isla Baja; ropa vieja de pescado azul; magia de Teno Alto; y granizado de aloe vera con papaya, mango y parchita. La indispensable armonía de vinos corrió a cargo de Trevejos Volcanic Wine, blanco albillo y verdello (Bodega Altos de Trevejos, DO Abona); Frontos blanco ecológico (Bodegas Frontos, DO Abona); Tágara Blanco Afrutado (Bodegas Insulares de Tenerife, DO Ycoden-Daute-Isora) y Canales del Palmar Blanco Seco (Bodega Canales del Palmar-José Agustín Palenzuela (DO Ycoden-Daute -Isora). | J.D.M.