Siam Park activa la diversión nocturna con su espectáculo veraniego ‘Siam night’

Siam Park, el Reino del Agua se convierte, otra vez, en el epicentro de la diversión durante las noches de los fines de semana en Tenerife, con la vuelta de uno de los acontecimientos más esperados en los veranos tinerfeños. Siam Night despega este año abriendo jueves, viernes y sábado de los meses de julio y agosto. «Un día más para acoger a todos los buscadores de experiencias inolvidables», señala la empresa.

Desde las ocho de la tarde, coincidiendo con la caída del sol, hasta las 0:00, Siam Park se transforma en un lugar totalmente distinto. Las cálidas temperaturas de la noche canaria, la cuidada iluminación y el ambiente festivo hacen que la diversión se convierta en algo diferente. Las atracciones se transforman y adquieren otra dimensión y la adrenalina alcanza nuevos niveles.

Pero la experiencia Siam Night va más allá. Los efectos especiales se suman al espectáculo nocturno convirtiendo la fiesta en una constante sorpresa para sus visitantes, en una combinación de luz y color única en el mundo que no dejará indiferente a nadie. La noche se completa con la mejor música de la mano de los DJ’s. Una oferta completa, única y, simplemente, espectacular que complementa de manera singular los atractivos turísticos de la isla de Tenerife.

Siam Park es el mejor parque acuático. Así lo ha confirmado el Travellers’ Choice Award, que Siam Park ha recibido en nueve ocasiones consecutivas gracias a las valoraciones positivas de las que sus visitantes dejan constancia escrita en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Todo esto manteniendo un firme compromiso con el medio ambiente, la aplicación de la formula CO2=0 y su innovador sistema de gestión hídrica, que han llevado a Siam Park a recibir el certificado Biosphere Park del Instituto de Turismo Responsable (ITR) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), entre otros reconocimientos en materia medioambiental.

Las atracciones se transforman con luz de efectos especiales que completan la música y la diversión

Fundado en 2008, Siam Park es en una apuesta segura por la diversión para los amantes de las emociones fuertes gracias a sus increíbles y premiadas atracciones. Además, ofrece espacios relajantes como Siam Beach, la playa artificial más paradisiaca de Canarias. El espectacular enclave ha sido reconocido por novena vez como el mejor parque temático y parque acuático del mundo, Best of the Best, por la plataforma online Trip Advisor. Una distinción que resulta aún más importante, ya que se basa directamente en las opiniones de los visitantes que han disfrutado del parque.

Solo un 1% de los ocho millones de establecimientos listados en la plataforma turística consiguen esta distinción y Siam Park es el único que lo ha conseguido en nueve ocasiones. Desde su apertura, en el año 2008, registra más de 12 millones de visitantes.

Este concepto de excelencia le ha valido al parque acuático y de atracciones otros premios: European Star Awards por undécimo año consecutivo en 2022, Kirmes and Parks Revue como Mejor parque Acuático de Europa por tercera vez en 2022 y, de forma más concreta una de sus atracciones más valoradas Shinga consiguió el premio mejor atracción de Europa en 2020 y 2021.