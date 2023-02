Los 450 trabajadores del Hogar Santa Rita siguen sin cobrar

Los 450 trabajadores del Hogar Santa Rita, la mayor residencia de mayores de España, siguen sin cobrar la nómina de enero de 2023. Pese a que el Cabildo de Tenerife mantiene 374 plazas concertadas en este geriátrico, por las que aporta anualmente más de 6 millones de euros a la Fundación Canaria Hogar Santa Rita, la plantilla vuelve a sufrir un nuevo retraso en el pago de sus salarios. Santa Rita ya pagó tarde en abril, julio y septiembre de 2022, y la situación vuelve a repetirse en febrero de 2023.

El responsable de la Federación de Sanidad del Sector Sociosanitario de CCOO en Tenerife, Alexis Rodríguez, reconoce que están hartos de estos retrasos que afectan a trabajadores cuyo sueldo neto alcanza una media de “apenas 900 euros”, y vuelve a señalar directamente al gerente, Tomás Villar, al que acusa de no ser previsor y no tomar medidas “tan sencillas como llegar a un acuerdo con alguna entidad bancaria para que anticipe la nómina”.

“El gerente se escuda en retrasos en los pagos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), que depende del Cabildo, pero a la vez presume de la situación de solvencia de la fundación. Cuando le pedimos que acceda a una línea de crédito, nos dice que ya la tiene, pero siguen los retrasos», lamenta Alexis Rodríguez.

La consejera responsable del IASS, Marián Franquet, ha asegurado en la Ser que en cada inicio de año se producen retrasos en los pagos, hasta la entrada en vigor del presupuesto, “por lo que las entidades que trabajan con el IASS lo tienen en previsión y la realidad es que sólo se producen problemas en el Hogar Santa Rita”, lamenta.

"Otra vez nos encontramos con hechos consumados y noticias de acuerdos con entidades bancarias que al final quedan en nada" Alexis Rodríguez - Comisiones Obreras

Alexis Rodríguez subraya los problemas que sufren las familias de los trabajadores del Hogar Santa Rita, que no pueden hacer frente a sus obligaciones y sufren recargos por parte de las entidades bancarias. “No pagan y no hay ningún tipo de comunicación previa a los representantes de los trabajadores. Otra vez nos encontramos con hechos consumados y noticias de acuerdos con entidades bancarias que al final quedan en nada. Es un deterioro sin visos de solución si nadie obliga a este señor (Tomás Villar) a dar un paso a un costado”, insiste este representante de CCOO.

Para Rodríguez, “ya sea desde el Cabildo de Tenerife o desde el Gobierno de Canarias, alguien debería velar por estas 374 plazas concertadas. Esta provincia no se puede permitir el lujo de perderlas, es algo de interés social y, como es así, las administraciones deben garantizar un funcionamiento adecuado de este centro”.

“Es una fundación privada, pero habrá que buscar la manera de intervenir porque está claro que si esas camas no estuvieran concertadas, el Hogar Santa Rita sería inviable y se perdería el empleo de todos los trabajadores. Ninguna de las dos cosas se pueden permitir, así que habrá que buscar el mecanismo para intervenir la fundación por un interés social. El IASS sigue sin entrar en el patronato que gestiona la fundación y el argumento siempre es el mismo: el legado del Padre Antonio. Cuando ese legado lo están pisoteando cada tres meses”, censura Rodríguez.

El Patronato de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita se niega a que el Cabildo, a través del IASS, y los representantes de los trabajadores estén representados en el organismo que gestiona la residencia. Alexis Rodríguez matiza que “no hemos pedido que los sindicatos estén, sólo el comité de empresa, cuya composición puede variar”. Respecto a la negativa a que el Cabildo acceda al patronato, CCOO lo considera una incoherencia “cuando luego se quejan de que los bancos no les dan crédito. Tener al Cabildo de Tenerife allí sería una garantía absoluta”.

“La situación está clara: el director gerente es el problema, pero el Patronato de la Fundación está en plena connivencia con esta situación”, advierte este dirigente sindical.

Este sindicato alaba la profesionalidad de los trabajadores del Hogar Santa Rita, que siguen cumpliendo sus obligaciones pese a llegar al día 10 sin recibir sus salarios. Sin embargo, reconoce que “la cabeza de esos trabajadores no puede dejar de pensar en las preocupaciones y problemas que les causa el retraso en el abono de sus nóminas. Trabajar en esas condiciones no es agradable para nadie y menos en un centro así, en el que se trabaja con mayores. Ni siquiera tienen la certeza de recibir a tiempo ese salario precario con el que deben vivir”.

Los trabajadores del Hogar Santa Rita ya se manifestaron a las puertas del centro en septiembre de 2022 para mostrar su hartazgo por el retraso en el pago de sus salarios y advertir de la posibilidad de una huelga si la situación persistía. El máximo responsable económico de la fundación continúa desde entonces en el punto de mira de los sindicatos que ya en mayo de 2022 solicitaron, sin éxito, su renuncia, por considerarlo «único responsable de los problemas que sufre esta residencia y principal obstáculo para que puedan resolverse».