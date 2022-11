Un tren-tranvía entre San Isidro, el núcleo más poblado de Granadilla de Abona, y Adeje para mejorar la movilidad en la Isla. Esta es la propuesta de Coalición Canaria, que solicita que se agilicen los trámites para la puesta en marcha de este transporte con vehículos capaces de ejecutar varias rutas pues pueden funcionar en las vías de los ferrocarriles y de los tranvías.

El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, critica la «paralización» del transporte guiado en Tenerife «desde la llegada del PSOE» y pide «dotar a MetroTenerife de los recursos suficientes para llevar a cabo los proyectos que necesita la Isla en materia ferroviaria». Alonso señala que el tren-tranvía de la Bahía de Cádiz, conocido como Trambahía de Cádiz, es «un buen ejemplo de lo que se puede hacer aquí». «MetroTenerife ha puesto en marcha ese proyecto gracias a una iniciativa que iniciamos en el anterior mandato (2016) pero el PSOE es incapaz de impulsar esa solución en Tenerife. El tren-tram entre San Isidro y Adeje podría estar muy avanzado, pero desde la llegada del PSOE al Cabildo se han paralizado todos los proyectos», añade el nacionalista.

«No hay liderazgo por parte de Pedro Martín, no defiende los intereses de Tenerife sino los de su partido», subrayó Alonso. «Ha sido rehén de Si Podemos Canarias y eso ha hecho que la Isla se quede atrás en estos tres años y medio». En ese sentido, recuerda que «el Gobierno de España redujo la financiación en un 80% para los proyectos de transporte guiado en Tenerife en 2022 y de los 5 millones de euros que había lo dejaron en un millón de euros». «Ahora mismo no hay liderazgo en el Cabildo, no hay ambición ni interés por solucionar los problemas de movilidad de Tenerife. Esperamos que eso cambie a partir de mayo del próximo año, matiza.

Metrotenerife, empresa del Cabildo de Tenerife, ha sido una de las empresas que han intervenido en la entrada en servicio del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz y tras ofrecer asistencia técnica desde 2016 durante los próximos seis meses se encargará del seguimiento y supervisión en la operación comercial de este nuevo servicio ferroviario que gestiona la Junta de Andalucía y opera Renfe. El Trambahía conecta desde esta semana los municipios de Chiclana de la Frontera, San Fernando, Puerto Real y Cádiz a través de 24 kilómetros, 21 paradas y una flota de siete tranvías y se estima que la población servida sea de unas 233.500 personas.

Carlos Alonso señala que los estudios del tren-tranvía entre San Isidro y Adeje se iniciaron en 2018 y supondría un gran avance, ya que permitiría descongestionar el colapso que sufre la autopista TF-1 a su paso por Las Chafiras, Guaza, Los Cristianos y Adeje. «El Cabildo tiene que impulsar estas infraestructuras porque el transporte guiado permite flexibilizar la oferta y, en el caso del tren-tram, aliviar el tráfico diario en uno de los motores económicos de la Isla», concluye Carlos Alonso.