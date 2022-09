Una de cada tres personas que llaman a Cruz Roja en Tenerife para pedir atención admite sentirse sola. Esto destacó ayer Ailbhe Carracedo, responsable del servicio de teleasistencia de la organización solidaria, en declaraciones a la Cadena SER en Tenerife. Consultada por este diario, Carracedo pidió más esfuerzos públicos para abordar problemáticas sociales como esta, que «no solo afectan a las personas mayores, aunque sean mayoría, sino incluso a jóvenes». «Son personas que no quieren estar solas pero que se ven abocadas a esta situación por una serie de circunstancias. No tienen a nadie de confianza al que hacer consultas o simplemente compartir vivencias. Nos llaman a nosotros para pedir ayuda», detalló la responsable de teleasistencia de Cruz Roja en la Isla.

Precisamente para echar una mano a las personas que cada vez en mayor número se sienten solas, la organización internacional acaba de lanzar un nuevo servicio: Cruz Roja te acompaña. Facilita una atención personalizada y confidencial a las personas que sufren situaciones de aislamiento social y soledad no deseada, a través de sus diferentes canales de contacto como el teléfono gratuito 900 444 111, el chat en la web del servicio o las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Este servicio está atendido por voluntariado especializado en escuchar, informar y acompañar a las personas que contactan para reducir su sentimiento de soledad y promover su activación personal y social, adquirir conocimientos o despertar intereses que faciliten la creación de nuevas conexiones sociales y, en definitiva, contribuir a que puedan mejorar su calidad de vida.

Ailbhe Carracedo reconoce que ante estas situaciones, Cruz Roja está encontrando mucho apoyo en vecinos de los afectados: «Personas que viven en la misma zona de quienes se sienten solos se ofrecen a ayudar. Agradecemos mucho esta solidaridad, que estamos encontrando en toda la Isla». La coodinadora de teleasistencia de Cruz Roja puntualiza que algunas familias «carecen de capacidad» para afrontar esta problemática y que en este punto es en el que resulta fundamental el apoyo de los vecinos, «sin los cuales no podrían responder ante determinados casos». Y es que, por la experiencia de Carracedo, a muchas de las personas que se sienten solas les cuesta admitirlo. «Sienten vergüenza de contar que no tienen a nadie que los ayude y por eso a muchos les cuesta admitirlo de entrada. Luego, cuando entras un poco en confianza, ya lo reconocen, pero hay quienes ni así se abren a pedir ayuda», detalla la profesional de Cruz Roja.

En los últimos años han surgido programas para abordar este vacío que puede tener graves consecuencias físicas y psíquicas en quienes lo padecen. Son planes liderados por administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales como el del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación Canaria de Cooperación Solidaridad Internacional (SI Canarias), que han puesto en marcha el programa de Dinamización Comunitaria para Personas Mayores. Es una iniciativa que ofrece actividades individualizadas y a domicilio para personas mayores vulnerables, aquellas en situación de soledad no deseada, dependencia y riesgo de exclusión social.

El problema es que la soledad –y tantas otras patologías– afecta a tantos isleños que son gotas de ayuda en medio de un océano de dificultades. Por ejemplo, el programa de La Laguna va dirigido a 40 personas mayores, cuando en todo el municipio hay 40.000 residentes con más de 60 años. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 5 millones de personas viven solas, de las cuales más de 2,1 millones son mayores de 65 años. Las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica sin precedentes que generó la pandemia de la Covid-19 siguen estando muy presentes para muchas personas vulnerables y una de las más graves es el aumento de las situaciones de aislamiento social y la soledad no deseada.

«La soledad no deseada es un sentimiento doloroso, sostenido en el tiempo, que está provocado por una falta de relación con otras personas y una desvinculación con el entorno. Hablamos de una soledad que duele», señaló el jueves Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja Española, en la presentación del plan Te acompaña. Según precisó, «las personas sienten que no pueden compartir sus vivencias con nadie o no tienen a quien acudir cuando lo necesitan, por lo que, para combatir esta soledad que duele y ayudar a las personas a reconectarse con su entorno, hemos puesto en marcha Cruz Roja te acompaña».