Empiezan las obras para hacer un nuevo embarcadero en el barranco de Masca

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras para construir un nuevo embarcadero en el barranco de Masca que permita que los barcos lleven o recojan a los excursionistas en uno de los senderos más impresionantes de la Isla. Esto adelantó Dautedigital, periódico de internet que detalló que la empresa adjudicataria está preparando el fondo marino para recibir las piezas prefabricadas (en forma de dique) que servirán de protección al nuevo embarcadero. Se colocarán en total 46 bloques, los más ligeros de 5 toneladas y los más pesados de 11, añade Dautedigital.

Más de un año después de la reapertura del sendero de Masca, el Cabildo estaba pendiente de estas obras para permitir que las embarcaciones atraquen en el final de este barranco. La primera previsión facilitada por la Corporación insular apuntaba a la finalización a finales de este año de estos trabajos. Pero se produjo un retraso que ha obligado a comenzar las obras este mes de septiembre, aprovechando que el mar está más calmado en esta época del año.

La remodelación completa del embarcadero de Masca cuenta con un presupuesto de más de un millón y medio de euros y un plazo de ejecución de seis meses. El Cabildo de Tenerife licita por 1,6 millones la reforma del embarcadero de Masca. El recorrido por el cauce del barranco de Masca está funcionando desde marzo del año pasado, si bien la experiencia no se puede completar con la salida al mar porque el embarcadero no se encuentra practicable, ha informado la consejera insular de Gestión del Medio Natural, Isabel García. «La reforma del embarcadero es primordial para completar este entorno y por ello el Cabildo abrió un proceso para ejecutar estas obras y se finalice este proyecto tan esperado y necesario tanto para los municipios de Buenavista como de Santiago del Teide, al ofrecer la opción de salir a los caminantes por el mar y no tener que regresar barranco arriba», ha detallado García.

El Cabildo utiliza una pontona, una plataforma flotante, para transportar los bloques con los que protegerá el nuevo embarcadero del barranco de Masca. En estas imágenes aparece la pontona (arriba) y los bloques que se están llevando a Masca.