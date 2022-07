«Yo tengo dos hijas y no las mandaría a un concierto como este ni a ningún otro que no tuviera garantizada la seguridad» manifiesta Lot García. Reggaeton Beach Festival 2022 «no es un evento seguro» resume el concejal. Al respecto se pregunta: «¿Qué hacemos si alguien se electrocuta en las piscinas que pretenden poner porque no sabemos ni donde está la electricidad?». Y una segunda reflexión: «Si a alguien le da un infarto, ¿cómo llega la ambulancia a Amarilla Golf?». Cuestiones básicas que, insiste, «no están resueltas».

"El Reggaeton Beach Festival no se puede celebrar sin autorización, de seguir por ese camino la Policía Local de San Miguel de Abona precintará el recinto" Entiende el primer teniente de alcalde sanmiguelero que «no pedimos nada del otro mundo ni fuera de lo común sino unos mínimos de seguridad que no cumplen de ninguna manera». Añade que «tienen vendidas entradas desde antes de abril cuando ni siquiera habían presentado la documentación». Lot García concluye: «En este mismo escenario se han celebrado decenas de conciertos, de Bud Bunny a Canarias Baila o Green World, pero nunca de esta dimensión. No es un sitio para 20.000 personas (como un Estadio Heliodoro lleno)». «Desde el martes le comunicamos a la empresa que no está autorizado y así sigue» reitera el edil. Apostilla: «No podemos permitir que exista ni la más mínima duda sobre la seguridad».