El Ayuntamiento de El Rosario anunció ayer que el concejal Miguel Ángel Yanes (IR-Verdes) comunicó recientemente al alcalde, Escolástico Gil, su decisión de renunciar al acta de concejal y, por lo tanto, a sus competencias de gobierno, «dando por cerrada su etapa como servidor público en el Consistorio rosariero y, de esta forma, retomar su actividad profesional en el ámbito privado». La marcha del edil se hizo efectiva este viernes.

Gil le expresó, «como no podía ser de otra manera», su «respeto más absoluto ante esta decisión», al tiempo que agradeció «la labor que ha realizado durante estos años, así como su talante y dedicación en el desempeño público», recoge una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento.

Tras comunicar al alcalde, en primera instancia, su decisión, hizo lo propio con el resto de concejales del equipo de gobierno y con los trabajadores y funcionarios municipales. «Con muchas ganas y diligencia he intentado dar lo mejor de mí en todos estos años, poniendo ese granito de arena, resolviendo lo antes posible lo que en cada momento se me pedía. Gracias a todos y a todas por su trabajo. El mío no serviría de nada sin el que han hecho ustedes», les trasladó Yanes.

Escolástico Gil detalló que «se marcha un buen concejal con un gran cariz técnico, que, a veces, es difícil de conciliar con los sinsabores que genera la política». El mandatario rosariero explicó que desde el gobierno local «continuaremos, como siempre, trabajando duro y dando lo mejor de cada uno de nosotros porque a la ciudadanía este tipo de situaciones, que muchas veces se dan en la vida, les importan bastante poco».

Las competencias de Yanes las asumirán los ediles Sara Cabello, en el caso de Servicios Hidráulicos; mientras que Fátima Gutiérrez se hará cargo de Parque Móvil, y Yeray Gutiérrez lo hará del departamento de Parques y Jardines, Alumbrado Público y Limpieza. Asimismo, Fátima Gutiérrez pasará de quinta a cuarta teniente de alcalde, y Yeray Gutiérrez ostentará a partir de ahora la quinta tenencia de alcaldía.