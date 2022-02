Acción Social prevé crear 444 plazas sociosanitarias en la Isla en dos años

«Para tener por fin un Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, en estos dos años y medio de mandato en el Cabildo hemos tenido que desenredar una enorme madeja de dificultades de todo tipo, desde el urbanismo, en cuanto a la planificación del suelo, a los equipamientos». Lo asegura la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, que prevé disponer de 444 plazas residenciales en los próximos dos años. Esta primera fase incluye seis centros –de un total de 18– distribuidos por toda la Isla, fruto de obras de nueva creación o de ampliaciones. Permitirán aliviar la espera de más de 7.000 personas, mayores o dependientes, que optan al recurso.

Los datos.

Franquet defiende el trabajo de su área. En concreto, la creación de 1.509 plazas sociosanitarias en el marco de la Ley Dependencia, un 28% más que antes, a partir de 2019 cuando llegó al Cabildo el actual equipo de gobierno. Lo explica: «No todas son residenciales y hay que incluir ahí los servicios para la atención a domicilio, un modelo por el que apostamos, como el respiro familiar, la patología dual o la teleasistencia, donde de cero hemos pasado hoy a 752 usuarios». A eso hay que añadir «las 551 previstas para este año, con un 8% de incremento respecto al anterior». Marián Franquet detalla el estado de tramitación administrativa de los 24 centros incluidos en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias original. Dotado en total con 90 millones de euros, «aunque el aumento de los precios de coste los ha convertido ya en mucho más». Advierte la consejera de Acción Social de que «en los dos primeros años de vigencia del Plan solo se había licitado la redacción de seis proyectos». Recalca asimismo que «en los años 2018 y 2019 no se creó ninguna de las 1.231 plazas previstas y, por eso, hemos tenido que afrontar ese déficit que arrastramos en este mandato».

15

Millones de euros

La cifra concreta es de 15.063.989 euros. La inversión prevista para las seis obras prioritarias en estos dos años hasta culminar un total de 443 plazas sociosanitarias residenciales.

La herencia.

Franquet critica la «herencia recibida de las décadas de gobierno de Coalición Canaria». Destaca en este sentido «la doble lista de espera que existía para obtener una plaza pública», la carencia de recursos humanos o un Plan de Infraestructuras fantasma. Este data de 2017 «sin planificación ni organización concretas; carecía hasta de un estudio sobre las necesidades de dependencia en la Isla». Subraya que «hemos tenido que redefinirlo todo, incluido el modelo a seguir».

En cuanto a los centros sociosanitarios en la Isla, de los 24 programados «seis son, a día de hoy, prácticamente irrealizables», valora Franquet. En concreto, los de Anaga, La Guancha, Área Metropolitana en La Laguna, Residencia Jesús de Nazaret (Icod de los Vinos), San Miguel de Abona y Tacoronte.

Prioritarios.

Quedan 18 instalaciones y de ellas seis están más avanzadas. «Culminarlas es un objetivo prioritario para los próximos dos años con una inversión superior a los 15 millones de euros». La consejera del PSOE añade: «Esto ha provocado que tuviéramos que partir de cero en muchos casos y dedicar horas a deshacer entuertos». Para empezar, «cubrir la jefatura del servicio encargada de la gestión del Plan, además del refuerzo humano y material». Incluso, valora, «se gastaron 3,5 millones de euros en la redacción de proyectos sin que sepamos el criterio de selección».

La consejera sentencia: «Desde diciembre de 2017 a junio de 2019 solo se había iniciado la ejecución del CAMP La Cuesta». Añade: «Una obra que se para por discrepancias con la adjudicataria». La razón; «Una baja temeraria de libro». Se ha resuelto «para no llegar a una judicialización que hubiera eternizado el proyecto». Otro ejemplo que destaca: «En Guía de Isora se olvidaron de redactar la parte industrial y nos venden el centro como listo para amueblar y que entren los mayores; eso sí, sin posibilidad de contar con maquinaria o que funcionara el ascensor porque, simplemente, no había fluido eléctrico». Tercera muestra: «En Anaga (Santa Cruz) hay previsto un centro en un espacio que fue colegio, aún no desafectado; será muy complicado ubicarlo».

«No hay que ceñirse al modelo residencial, nuestra opción es la atención en domicilios» Marián Franquet - Consejera de Acción Social

Avances.

En esta misma línea, Franquet se refirió a otros centros con importantes avances, como el de Garachico y la Residencia para personas con autismo en La Laguna (estará gestionada por Apanate), donde se han desbloqueado los problemas de cesión de suelo que existían. Dos centros están en proceso de adjudicación y permitirán reforzar la cobertura en el Norte y el Sur. El de Abades, en Arico, con capacidad para 76 plazas residenciales y un presupuesto de 3,5 millones; y la ampliación del de Santa Úrsula, que contempla 70 plazas nuevas y una partida de 534.312 euros. Además, se ha conseguido desbloquear los problemas del CAMP de La Cuesta, cuyo nuevo proyecto –dotado con 5 millones de euros y 70 plazas– está en fase de redacción. Igual que el del Centro de Arona.

Otras trece iniciativas ya cuentan con redacción. Entre ellas, la Residencia de Discapacidad de Buenavista, el centro de Candelaria, el de Granadilla, el de la Asociación Trisómicos de La Laguna, la ampliación del de Mayores de La Matanza o el de Santísima Trinidad (La Orotava), con un problema de planeamiento urbanístico. Sin olvidar el de La Victoria, el Febles Campos II –curioso, cuando está pendiente el nuevo Febles Campos I–, el de Añaza (con menos plazas, 202, del macrocentro inicial de 700), y el de la Nueva Residencia de Mayores de Ofra (17,4 millones y 205 plazas).