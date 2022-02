El gobierno local aprueba el presupuesto del año con el rechazo de la oposición

El alcalde, José Domingo Regalado, expuso que, tras la situación de incertidumbre que generó la pandemia, pretende ser el eje de la reconstrucción social y anuncia que se verá complementado con el remanente de tesorería. Explicó que el Consistorio no recurre a ninguna operación de crédito con las entidades bancarias, con quien la deuda municipal está a cero, y tampoco sube los impuestos a los granadilleros. Resaltó el «corte social» del presupuesto, «con un gran peso en las partidas de educación y asistencia social, y con un claro compromiso con el medio ambiente y los servicios esenciales, con crecimiento en sus partidas, además de una apuesta por la dinamización del ámbito cultural y de los diferentes sectores de la población».

El concejal de Hacienda, Rubén García Casañas, negó rotundamente las afirmaciones hechas por la oposición sobre la subida salarial del equipo de gobierno y calificó de «falsedad» la afirmación de que se destina medio millón a publicidad y propaganda. La partida real es de 160.000 euros, y ya hay un contrato en vigor. El edil aseveró que no apoyar este presupuesto «es decir no a más de 5,4 millones para las familias y sectores más desfavorecidos del municipio, a la colaboración con las ONG y a una intervención integral en servicios sociales, en vivienda, al proyecto de catering a domicilio para personas solas y dependientes, al programa sinhogarismo, drogodependencia infanto-juvenil, al primer plan de la infancia, a las ayudas individuales, a la promoción y dinamización cultural y a la participación ciudadana, a la mejora de parques y jardines y al incremento del capítulo de personal dirigido a mejoras de los recursos humanos de la administración, es el caso, de una oficina técnica acorde a la demanda del municipio.

Por su parte, Marcos González trasladó sus felicitaciones al equipo del área económica y resaltó que este presupuesto sube en prácticamente todas las partidas municipales, además de ser un documento «vivo y flexible» para adaptarse a las necesidades reales. También enfatizó los incrementos en materia social (un 12% del total); educación en programas de conciliación familiar, campamentos y escuela infantil, becas y mejoras en centros educativos; servicios generales; desarrollo local y empleo (más de medio millón para formación y convenios); sector primario; medio ambiente y tercera edad. A Deportes, Granadilla destina más de 670.000 euros en subvenciones a colectivos.

Sin respaldo a la recuperación

Jennifer Miranda, portavoz del PSOE, asegura que el presupuesto invierte el 20% y «deja sin utilizar más de 60 millones de euros de remanente de tesorería». En aplicación de la legislación vigente, se presupuestan tres plazas de personal de confianza, lo que motivó la crítica socialista, que advierte de la rebaja en 200.000 euros de los fondos de emergencia social y en 300.000 euros en las ayudas a pymes y autónomos. «Son los peores presupuestos porque reducen las partidas económicas más importantes», sostiene Adán García (Cs), Asegura el concejal que, «además de llegar tarde, no cumplen con la normativa al no nominar todas las partidas presupuestarias». Detecta que «hay importantes bolsas de dinero público que no se saben dónde van a parar». A su juicio, «con menos inversión, menos ayudas sociales y sin subvenciones a autónomos y empresas, el gobierno municipal impide la recuperación económica y social de Granadilla».