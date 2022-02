Ten-Bel recupera el servicio eléctrico 43 días después del corte del suministro

Los vecinos de la urbanización Ten-Bel recuperan el suministro eléctrico desde la media tarde de ayer. El restablecimiento del servicio se produce después de que la empresa gestora del complejo alcanzara un acuerdo con Endesa y la comercializadora Eleia Energía, que será dado a conocer a los afectados durante un encuentro que celebrarán la semana próxima. Ayer dejaron de funcionar todos los generadores que fueron activados desde que se produjo el corte del abastecimiento.

El 29 de diciembre pasado, Endesa cortó la luz a todo Ten-Bel porque la sociedad titular del contrato, Ten Bel Turismo SL, no pagaba el consumo desde hacía meses. Diez horas después, ya en el 30 de diciembre, los afectados, unas 1.500 familias (más de 4.000 personas), recobraron el servicio mediante generadores que se han mantenido en uso durante 43 días, periodo en el que algunas comunidades tuvieron dificultades para pagar su alquiler y el carburante necesario para mantenerlos en funcionamiento.

La primera comunidad en recibir el suministro eléctrico fue Eureka, seguida de Drago. Se esperaba que antes de la medianoche quedara completamente restablecido el abastecimiento energético. Los trabajos comenzaron desde primera hora, con la limpieza, revisión y puesta a punto de los centros de transformación de todas las comunidades a fin de proceder a la conexión «una a una».

Si bien los vecinos manifiestan satisfacción por recuperar el servicio, hay consciencia de que las dificultades no han desaparecido. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana», resumía Tomás Expósito, de la comunidad Drago. «Nuestro objetivo parece que es inviable», ya que «seguiremos contando con un solo contador, lo que nos hace seguir dependiendo de aquellas comunidades que no puedan cumplir con sus pagos por el consumo». Esa previsión implica que el problema de impago puede reproducirse en poco tiempo, reflexionan. La propuesta de los afectados, como solución ideal, es «tener contadores individuales y que cada comunidad afronte sus pagos, pero parece inviable porque las más pequeñas no disponen de contadores generales».

Contador para cada comunidad

Ángel Cristóbal, administrador de la sociedad Ten Bel Turismo SL, confirmó que está abierto el proceso para proceder a individualizar el control del gasto y el pago por comunidades, en el que participan la empresa comercializadora, la compañía Endesa, la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento de Arona. «La comercializadora tiene avanzado el proyecto de individualización, comenzando por aplicarlo a nivel de comunidades. Después, se evaluará la posibilidad de que cada propietario pueda disponer de un contrato peronal, algo complicado teniendo en cuenta que Ten-Bel tiene uso turístico, algo que lo dificulta».

«Nos ha costado su tiempo, pero lo importante es que el servicio está restablecido y tener en cuenta que no podemos caer en generar impagos, de nuevo», explica Cristóbal. Para ello, Eleia Energía establece un prepago «para que el importe mensual de la factura esté cubierto», apostilla. Facturación en la que «se produce un ahorro del 20% respecto a la vigente hasta ahora». El administrador explica que es el resultado inmediato de la llegada de la nueva comercializadora y de la ausencia de impagos, en aplicación de la normativa vigente.

La medida esencial

La reposición del servicio se materializa una vez que Ten Bel Turismo SL y Endesa «llegamos a un acuerdo para asumir la deuda. Otra cosa es que se repercuta a cada uno la parte que le corresponda». En todo caso, «lo que queremos es que se rompa el contador único y que sean cada comunidad la que contrate su contador con la comercializadora y que cada cual se responsabilice del consumo y de las consecuencias de cualquier impago sin afectar al resto».

Asimismo, Ángel Cristóbal anuncia que la comercializadora «baraja otras alternativas para disponer de energía», entre las que menciona el uso de renovables.

La disponibilidad de suministro eléctrico durante los últimos 43 días ha tenido un coste elevado para las 1.500 familias afectadas. El gasto medio por comunidad se aproxima a los 30.000 euros, tanto para costear el carburante como para afrontar el alquiler de los generadores utilizados.