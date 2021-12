Airam Puerta: «Los informes técnicos me obligaron legalmente a actuar en Las Bajas»

El concejal de Urbanismo y exalcalde, Airam Puerta, no se pronuncia sobre el sobrecoste de la obra en el talud de Las Bajas respecto al presupuesto contratado, asunto que tendrá que dilucidarse en la vía judicial, supuestamente. Sí explica que, «en un principio, no tuve la intención de actuar allí, pero los informes técnicos que nos llegaron me obligaron legalmente a ello». Los mismos advertían de la existencia de peligro de desprendimiento. Puerta sostiene que «jamás quise cerrar el camino y desalojar a las personas que allí habitan. Por eso, mientras fui alcalde me enfrenté, de nuevo, a una actuación de emergencia que no podíamos permitir. Pero, como todos saben, no se pudo finalizar, a pesar de la mejora en materia de seguridad que el lugar tiene en este momento, tras la actuación».

El primer teniente de alcalde asegura que el motivo por el que dio luz verde al proyecto es «la seguridad y la firmeza de que podíamos resolver el problema de la misma manera que lo conseguimos en Santa Lucía. Eso y que un alcalde no se debe achantar ni doblegar. Debe afrontar los problemas por imposibles que parezcan», apostilla. El mar destruye la mejora del camino de Las Bajas tras 100.000 euros de inversión Airam Puerta ejerció de alcalde de Güímar durante los dos primeros años del mandato, siendo relevado por su socio, Gustavo Pérez (CC), el pasado 1 de julio. «Pacto con los hombre y mujeres serios, responsables, entregados, legales y que no maltraten a la Administración pública, incumpliendo sus estrictos procedimientos para realizar políticas que no nos conducen a nada. Y, por supuesto, pacto con personas que cumplan su palabra», reflexiona. La política güimarera vive un momento de tensión en el que el PP se erige como látigo del gobierno municipal. A pesar del cuestionamiento constante de la gestión, Puerta echa en falta «poder controlar el tiempo para adelantarle a mis vecinos las imágenes del futuro que nos espera. Hacer las cosas bien, enfrentarte a grandes retos cuesta lo que no está escrito. Luchar contra la maquinaria burocrática puede ser asfixiante, pero, si al final logras combatir todo sin desesperar, el esfuerzo habrá merecido la pena». El concejal socialista se muestra consciente de necesidades del municipio por resolver y en las que trabaja su Grupo Municipal. «Tenemos muy presente que Güímar adolece de seguridad, por lo que en breve reforzaremos la plantilla» de la Policía Local, destaca, y anuncia que «estamos trabajando en una mejora de los servicios esenciales de limpieza viaria y gestión de residuos. En este sentido, daremos por concluido el documento previo a la futura adjudicación». Proyectos de concienciación ciudadana para la «mejora del civismo, con el fin de evitar conflictos vecinales», y actuaciones en materia medioambiental, de transporte y de desarrollo urbanístico forman parte de ese plan de trabajo que desarrolla el grupo que lidera. Uno de los proyectos en los que centró su acción como alcalde se mantiene entre los retos que se plantea desde la Tenencia de Alcaldía: «Seguir apostando por tener la central hidroeléctrica en nuestro municipio. Si todo va bien, negociaremos un canon que reportará́ ingresos enormes para mejorar el Güímar del futuro. Les adelanto que mantendré reuniones de nuevo y en breve para seguir avanzando en este sueño medioambiental». Costas comunica a los vecinos de Las Bajas la próxima demolición de las casas La decena de actuaciones pendientes Airam Puerta enumera una decena de actuaciones como las esenciales y prioritarias para el municipio: viviendas sociales, «para que muchas familias –por ejemplo, algunas de Las Bajas– puedan tener un lugar seguro donde vivir»; la ejecución urbanística de la segunda fase de Las Vistas; la realización, «después de más de diez años de lucha», de las obras de urbanización en la calle San Pablo; la mejora de Añaterve, Seis de Diciembre y Alfonso Carrillo, «con la colocación en esta última de los ascensores en sus catorce bloques»; la avenida marítima en El Socorro, «siempre y cuando la Audiencia Nacional nos dé la razón frente a Costas»; el segundo enlace desde la autopista del Sur hasta El Puertito de Güímar, «cuestón ya lograda tras año y medio de negociación con la Dirección General de Infraestructuras Viarias de Canarias y su responsable, al cual agradezco su palabra dada»; la mejora del último tramo de la carretera entre la autopista y la entrada de El Puertito; la mejora de la accesibilidad en la playa de la L; crear un gran parque central lleno de zonas verdes y disponer de un estacionamiento «para potenciar la llegada de visitantes y mejorar el rendimiento de los comercios».