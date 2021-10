El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ha acusado este lunes a Coalición Canaria (CC) de Tenerife de alinearse con "noístas y podemitas" al cambiar de posición con el puerto de Fonsalía y desmarcarse del proyecto.

En un comunicado, señala que "una vez más", los intereses políticos de los nacionalistas "no concuerdan con los de la inmensa mayoría de la sociedad tinerfeña", la economía y el sistema productivo local, "siendo una demostración de cobardía política, electoralismo retrógrado y de un populismo trasnochado".

Así, apunta que después de estar más de tres décadas en el Gobierno autonómico, en el Cabildo y en muchos de los ayuntamientos, "Tenerife ha salido perdiendo, en cuanto a la dotación de infraestructuras viarias, aeroportuarias, obras hidráulicas o equipamientos comunitarios, en comparación con el resto de las islas del archipiélago".

Ahora, desde la oposición, subraya que "intentan lo mismo, que la isla no cuente con las infraestructuras que necesita y demanda imperiosamente y que precisamente no están ejecutadas en tiempo y forma, desde hace años, precisamente por la indolencia de CC, que no supo, no quiso o no sabía, dejando a Tenerife, hundida, inmovilizada, atascada y desvertebrada".

Izquierdo comenta que "esta mudanza estrambótica de CC, lo que pone de actualidad y exige, ahora más que nunca, de una aclaración pública, donde, más que explicar las razones para oponerse al puerto de Fonsalía, que son las mismas y conocidas de los negacionistas, esclarecer los motivos que le llevaron a la construcción del puerto de Granadilla, su oportunidad y su falta de desarrollo, a pesar de contar durante décadas con la presidencia de la Autoridad Portuaria".

"Ecologismo facilón y publicitario"

En esa línea, destaca que "resulta que construyen un puerto que hasta el momento está casi inoperativo e inservible y después, niegan la construcción del puerto del futuro de Tenerife, para la vertebración provincial y la unidad territorial de las tres islas verdes con Tenerife".

Además, señala que CC y Nueva Canarias "parecen que entran en la senda de la unidad, por la puerta trasera del ecologismo facilón y publicitario, son los 'nona', noístas nacionalistas, que de repente, se han vuelto más verdes que los aguacates".

El presidente de la patronal comenta también que "la hemeroteca tiene tantas declaraciones a favor del puerto de Fonsalía de los dirigentes de ATI, de AIC, Agrupaciones Independientes de Canarias y después de CC, que, si se empiezan a sacar a la luz pública, la vergüenza sería mayúscula y pondría en evidencia, la seriedad, responsabilidad y la falta de criterio de políticos que anteponen sus intereses, para estar en el gobierno siempre, a los generales de Tenerife".