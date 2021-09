María del Carmen Pérez deja el Ayuntamiento de El Sauzal tras 18 años en el gobierno local

La primera teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social, Desarrollo Local, Formación, Empleo, Educación y Cultura del Ayuntamiento de El Sauzal, María del Carmen Pérez Galván (Coalición Canaria), deja la política municipal tras 18 años con responsabilidades de gobierno en la localidad. En la última década ha ocupado la primera tenencia de Alcaldía y estaba considerada el relevo natural del alcalde nacionalista Mariano Pérez, que la ha definido en su despedida como «una mujer comprometida, discreta, honesta, con clase y saber estar, que sabe escuchar pero que, ante todo, es una muy buena persona. Su intachable comportamiento en la administración pública, su capacidad y su decisión para afrontar los problemas, hacen de ella una mujer que ha brillado con luz propia».

Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de La Laguna (ULL) y siempre ligada a la Escuela Municipal de Ballet, María del Carmen Pérez Galván, formaba parte de la Corporación sauzalera desde 2003, donde se ha encargado de la gestión de áreas como Bienestar Social, Vivienda, Educación, Formación, Empleo, Sanidad, Cultura, Servicios, Aguas, Medio Ambiente o la coordinación general del barrio de La Carretera. En Coalición Canaria también ha sido la mano derecha del secretario general, Mariano Pérez, al ejercer como secretaria de organización del partido nacionalista. Un cargo orgánico que, al menos de momento, no tiene previsto abandonar.

Mariano Pérez sólo tiene «buenas palabras» para su ya excompañera de gobierno, que deja la política municipal con 45 años de edad para centrarse en su carrera profesional como trabajadora interina de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. «Sólo puedo darle las gracias porque han sido 18 años de lucha y trabajo en áreas como Educación, Cultura y, especialmente, en Servicios Sociales», aseguró el alcalde, quien reconoce que «en estos últimos meses ha llevado demasiado peso sobre sus espaldas y, por ello, entendemos que necesita aligerar algo de peso en su mochila y buscar tiempo para dedicarle a las que ahora son sus prioridades».

«Mi futuro no es la política»

María del Carmen Pérez Galván aseguró ayer a EL DÍA que se marcha a mitad de su quinto mandato porque su futuro profesional «no es la política». Ni siquiera esperaba «dedicarle tanto tiempo a esta labor de servicio público, y ya han pasado 18 años». A su juicio, ha llegado el momento de centrarse más en su carrera profesional y dejar atrás las limitaciones que impone la labor diaria como concejala en un municipio que tiene casi 9.000 habitantes.

Tiene claro que deja la «a veces ingrata» política sin intención de regresar, pero no cierra absolutamente la puerta para no tener que desdecirse en el futuro: «Nunca pensé estar tanto tiempo en política y es una etapa que ya doy por cerrada. No espero segundas oportunidades ni segundas partes, aunque nunca se sabe del todo lo que puede ocurrir el día de mañana», concluye.